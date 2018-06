Bundesstaaten verklagen Trump wegen Umgang mit Einwanderern

Washington. Mehrere US-Bundesstaaten haben die Regierung in Washington wegen der Trennung von Einwandererfamilien an der Grenze verklagt. In dem bei einem Bundesbezirksgericht in Seattle eingereichten Schreiben warfen 17 Staaten – darunter New York and California – und der Regierungsbezirk Columbia der Regierung von Präsident Donald Trump ein verfassungswidriges Vorgehen vor.

Es sei gegenüber Einwanderern aus Lateinamerika angetrieben „von Feindseligkeit und einem Verlangen, Schaden zuzufügen“, hieß es.

Trump hatte im Streit über die Trennung von illegal eingewanderten Familien eingelenkt. Jedoch bleiben weiter etwa 2000 Kinder von ihren Eltern getrennt. Der von Trumps Republikanern kontrollierte Kongress ist in der Frage tief gespalten. (rtr)

Trump macht Kehrtwende Illegal in die USA eingereiste Eltern sollen künftig nicht mehr von ihren Kindern getrennt werden. An seiner "Null-Toleranz-Politik" will der US-Präsident dennoch festhalten. Trump macht Kehrtwende

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.