Twitter: Satiremeldung sorgt für Wirbel

„Seehofer kündigt Unionsbündnis mit CDU auf." So meldete es eine Nachrichtenagentur. Doch dahinter steckt ein „Titanic"-Redakteur.

Berlin. Der Gag eines Redakteurs der Satirezeitschrift „Titanic“ sorgt am Freitagmittag für Wirbel in der Berliner Politik – und in den Medien. Doch die vermeintliche Sensationsmeldung war gar keine.

„CSU-Chef Horst Seehofer hat nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks das Unionsbündnis mit der CDU aufgekündigt“, meldete am Freitagmittag die Nachrichtenagentur Reuters um 12.21 Uhr per Eilmeldung. Und weiter: „ Dies berichtete der Sender am Freitag unter Berufung auf eine interne eMail des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU).“

Allerdings: Der Tweet stammt nicht vom Hessischen Rundfunk, sondern vom „Titanic“-Redakteur Moritz Hürtgen. Dennoch fielen zahlreiche Medien auf die vermeintliche Sensationsmeldung herein. Um 12.42 Uhr zog die Agentur dann die Eilmeldung zurück.

+++ Breaking – Politbombe platzt in Hessen +++ Seehofer kündigt laut interner Bouffier-Mail Unionsbündnis mit CDU auf +++ Merkel informiert, PK gegen 15 Uhr +++ Details folgen! pic.twitter.com/X26nPKpOjv — Moritz Hürtgen / hr Tagesgeschehen (@hrtgn) June 15, 2018

Redakteur Hürtgen hatte bereits in den vergangenen Tagen mit Verlinkungen zu Portalen des Hessischen Rundfunks den Eindruck erweckt, dass es den Twitter-Account „hr Tagesgeschehen“ tatsächlich gebe – und dass dort Meldungen des Hessischen Rundfunks verbreitet würden.

Außerdem vermittelt Hürtgens Twittername „@hrtgn“ den Eindruck, es könne sich um ein Kürzel eines angeblichen „hr tagesgeschehen“ handeln, zumal das Profil einen weißen Haken auf blauem Grund trägt. Damit werden von Twitter geprüfte Accounts gekennzeichnet. Allerdings: Die Verifizierung bezieht sich eben auf Moritz Hürtgen und nicht auf den Hessischen Rundfunk. Das stiftete zusätzlich Verwirrung.

Bei Twitter stieß der Fall gleich auf große Resonanz. So twitterte ZDF-Moderatorin Dunja Hayali:

gerade 5 eilmeldungen erhalten. kurz luft angehalten. beim ausatmen kam schon die korrektur... noch ist nichts ist aufgekündigt!!! man man man. leute. #Seehofer #cdu #csu #merkel pic.twitter.com/VzX0cdd3zp — Dunja Hayali (@dunjahayali) June 15, 2018

Und auch das „Heimatministerium“ griff die Angelegenheit auf – so satirisch wie der Account an sich:

Bitte glauben Sie solche Fake News nicht! Richtig ist nur, dass die CSU bei allen folgenden Landtags- und Bundestagswahlen bundesweit antreten wird. #Asylstreit https://t.co/0Vrm1ccsGy — Heimatministerium (@bmih_bund) June 15, 2018

Wenig Verständnis für die Satireaktion zeigte der Hessische Rundfunk selbst. Dessen Hörfunkkorrespondent ärgerte sich per Twitter: „Ganz großer Bullshit!“

Ganz großer Bullshit! Das ist KEIN offizieller Account des hr. Und wir haben auch KEINE Bestätigung für eine solche Meldung. Schade dass man mit Photoshop so einfach urheberrechtlich geschützte Logos manipulieren kann... https://t.co/SD8Ba2rOXl — Christoph Scheld (@ChristophScheld) June 15, 2018

Hürtgen selbst schrieb später bei Twitter, die Sache tue ihm leid. Besonders die Tatsache, dass sogar die Börse auf die Falschmeldung reagiert habe:

Das tut mir wiederum leid: pic.twitter.com/9wc8r9Dw0M — Moritz Hürtgen / hr Tagesgeschehen (@hrtgn) June 15, 2018

