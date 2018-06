AfD-Nachwuchsorganisation: EU sollte abgeschafft werden

Seebach. Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) hält die Europäische Union (EU) für nicht reformierbar. "Die Europäische Union muss sterben, damit Europa leben kann", sagte der Vorsitzende des AfD-Nachwuchses, Damian Lohr, am Samstag auf einem Bundeskongress im thüringischen Seebach. In der Haltung zur EU unterscheide sich die Junge Alternative am deutlichsten von der Mutterpartei, so Lohr.

AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen forderte den Nachwuchs zu einem gemeinsamen Kampf mit der Mutterpartei für ein besseres Europa auf. "Wir wollen das Europa der Vaterländer."

AfD-Nachwuchs will sich eigenes Programm geben

Auf dem zweitägigen Bundeskongress einen Monat vor dem Bundesparteitag der AfD in Augsburg will sich der AfD-Nachwuchs ein Programm geben. Die JA hat nach eigenen Angaben bundesweit rund 2000 Mitglieder. (dpa)



