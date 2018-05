Robert Habeck warnt Horst Seehofer: Polizeigesetz ist keine "Blaupause"

Berlin. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck warnt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) davor, das Polizeiaufgabengesetz, das am Dienstag im bayerischen Landtag beschlossen werden soll, als "Blaupause" für weitere Gesetze zu betrachten. "Bislang hat Herr Seehofer eher als bayerischer Wahlkämpfer denn als deutscher Innen- und Verfassungsminister agiert", sagte Habeck unserer Redaktion.

Nun sei es "höchste Zeit", dass die Koalition klärt, welche Linie in der Innenpolitik gelte. "Wenn die CSU nach Bayern auch noch versucht, die Republik in Beschlag zu nehmen, bettelt sie förmlich darum, den Protest aus München in die Republik zu tragen."