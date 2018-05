US-Präsident Trump kündigt Atomabkommen mit dem Iran

Washington. Trotz Bussi-Bildern und inszenierter Männerfreundschaft hatte Emmanuel Macron es früh geahnt. Donald Trump, ließ Frankreichs Präsident nach pompösem Staatsbesuch in Washington kürzlich wissen, werde aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen und alle "guten Argumente" für einen Verbleib ignorieren. Genau so ist es am Dienstag gekommen.

Bevor der US-Präsident kurz nach 14 Uhr Ortszeit im "diplomatischen" Raum des Weißen Hauses vor die Kameras trat und den Rückzug Amerikas aus dem 2015 geschlossenen Vertrag und die Wiedereinsetzung von Wirtschaftssanktionen gegen Teheran verkündete, hatte er seinen Lieblings-Sparringspartner in Europa am Telefon informiert. Worüber genau, ist strittig. Weil die "New York Times" Wind davon bekam und das Veto der USA gegen das Abkommen zwei Stunden vorher meldete, war die Luft früh raus. Vorübergehend.

Trump griff Iran scharf an

Denn was Trump später vom Teleprompter ablas, überstieg in der Schärfe die schlimmsten Befürchtungen in Peking, Moskau, Brüssel, Paris, Berlin, London und Dutzenden anderen Hauptstädten. Sie hatten, inklusive der Vereinten Nationen in New York, bis zuletzt wenigstens auf ein partielles Last-Minute-Einlenken gehofft. Einhellig geteiltes Kern-Argument: Das Abkommen funktioniert, weil es die atomaren Ambitionen des Iran nachweisbar in Schach hält. Trump glaubt das Gegenteil.

Iran sei der weltweit führende Sponsor von Terror und habe Hunderte Amerikaner auf dem Gewissen, polterte der Präsident los. Der "desaströse und schreckliche" Deal von 2015 sei "verfault". Bei der Annahme, dass Teheran sich vom Bau der Atombombe verabschiedet habe, handele es sich um "Fiktion". Tatsache sei, dass Iran weiter Uran anreichere, um Nuklearwaffen herzustellen, und die Weltgemeinschaft mit Lügen vorführe. Dies hätten zuletzt Informationen der israelischen Regierung belegt.

USA setzt Sanktionen wieder in Kraft – nicht alle sofort

Letztere werden von der zuständigen Atom-Kontroll-Behörde in Wien als "nicht überzeugend" beschrieben. Trump ignoriert das und stellt fest: Durch das Atomabkommen seien die "blutigen Ambitionen" Teherans in der Region "noch dreister" geworden. Durch "Milliardensummen", die seit 2015 ins Land geflossen seien, habe das Mullah-Regime seinen Militärhaushalt um 40 Prozent erhöht.

Trump will dem einen Riegel vorschieben. Alle Sanktionen, die auf der Grundlage des von den UN-Vetomächten USA, Russland, China, England und Frankreich sowie Deutschland unterzeichneten Vertrages aufgehoben worden waren, seien wieder auf scharf gestellt. Sofort? John Bolton, sein Nationaler Sicherheitsberater, sagte nach der Rede, dass einige Sanktionen "umgehend in Kraft treten, andere in bis zu sechs Monaten". Handel mit Iran werde dadurch "quasi verunmöglicht", sagte ein EU-Diplomat in Washington. Teheran habe nun eine "Steilvorlage", um Amerika als vertragsbrüchig zu bezeichnen und seinerseits das Abkommen zu verlassen.

Europäer müssen sich von Trump düpiert fühlen.

In der Regierung bestärkten John Bolton, der vor einem Jahr bereits für einen Militärangriff gegen Iran warb, und Außenminister Mike Pompeo Trump bei dessen harter Linie. Während Verteidigungsminister James Mattis und prominente republikanische Sicherheitspolitiker im Kongress (Ed Roye, Mac Thornberry) bis zuletzt vor einem Ausstieg warnten. Begründung: Es gebe keinen überzeugenden "Plan B", um die Aktivitäten Teherans wirkungsvoll im Blick zu behalten.

Vor allem die Europäer müssen sich von Trump düpiert fühlen. Sie hatten in einer konzertierten Aktion Spitzenpersonal (Macron, Merkel, Johnson) nach Washington geschickt, um einen schwierigen Spagat zu versuchen. Einerseits sollte auf Trumps teilweise als berechtigt empfundene Kritik durch Vorschläge für ein Zusatzabkommen eingegangen werden. Andererseits sollten die Hürden für Teheran nicht unüberwindbar hoch geschraubt werden.

Konsens war es, das Kontroll-Regime der Internationalen Atom-Aufsichtsbehörde in Wien engmaschiger zu ziehen und dem laufenden Raketenprogramm Irans Grenzen zu ziehen. Außerdem sollte präziser abgesichert werden, dass der Iran auch nach Auslaufen des Abkommens (ab 2025) definitiv nicht nach der Bombe greifen kann. Zu guter Letzt wollten die Europäer, dass der destabilisierende Gesamt-Auftritt Teherans im Nahen Osten eingehegt wird.

Konsequenzen für deutsche Firmen unklar

Unklar blieb zunächst, was die neue Marschrichtung für europäische Firmen bedeutet, die nach Wegfall der Sanktionen Geschäfte mit dem Iran aufgenommen haben. Allein deutsche Betriebe haben 2017 Güter im Volumen von drei Milliarden Euro (45 Prozent mehr als 2015) im Iran verkauft. Sollten die USA die Unternehmen bestrafen, etwa durch Ausschluss von Geschäften in Amerika, würde die Investitionstätigkeit im Iran nach Einschätzung von Experten "zum Erliegen kommen".

Was wiederum die volatile Lage der iranischen Wirtschaft weiter verschlechtern und die innenpolitische Machtbalance zugunsten anti-westlicher Hardliner verändern könnte, die das Atomprogramm dann wieder voll aufnehmen würden. Gedanklicher Endpunkt: ein Militärschlag der Amerikaner oder Israelis gegen iranische Atom-Anlagen.

