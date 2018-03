Terrorvorwurf: Deutscher an türkischer Grenze gefasst

Istanbul. Die türkischen Behörden haben nach Medienberichten einen Deutschen bei einem versuchten Grenzübertritt nach Syrien festgenommen. Gegen den 28-Jährigen sei wegen mutmaßlicher Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Kurdenmiliz YPG Haftbefehl erlassen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Ihm werde Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen.

Der Mann sei schon am 14. März im Bezirk Silopi in der südosttürkischen Provinz Sirnak aufgegriffen worden, meldete Anadolu weiter. Sirnak grenzt an ein von der YPG kontrolliertes Gebiet in Syrien und an den Nordirak.