Den Kommunen muss bei den Flüchtlingen geholfen werden

Berlin. Mit den Flüchtlingen und Migranten ist auch die sogenannte "Krise" gewandert. Von der EU-Außengrenze auf den griechischen Inseln und der italienischen Küste bis in den Kindergarten in Niedersachsen, in den Deutschkurs in Bayern oder in das Asylbewerberheim in Sachsen. Asyl- und Einwanderungspolitik entscheidet sich nicht in polarisierenden Debatten über "den" Islam. Sie entscheidet sich vor Ort. Unter uns.

Wie ist der Stand? Die Deutschlandkarte der Integration im Frühjahr 2018 ist weder schwarz noch weiß. In vielen Gemeinden und Städten fallen Flüchtlinge kaum auf, besuchen tagsüber Integrationskurse, sitzen im Café oder arbeiten als Aushilfe beim Bäcker, abends schlafen sie in ihrer Wohnung oder im Containerdorf am Gewerbegebiet.

In anderen Städten gibt es Konflikte: Junge Männer aus Syrien, Marokko oder Eritrea prügeln sich mit anderen Migranten – oder mit der rechtsradikalen Jugend. In anderen Gemeinden wächst die Kleinkriminalität.

600.000 Asylbewerber sind Empfänger von Hartz IV

In Wirtschaftszentren freuen sich Firmen über neue, günstige und oftmals motivierte Auszubildende. Zwischen Herbst 2016 und Herbst 2017 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus den acht Hauptasylländern um 75.000 auf 195.000 gestiegen. Gleichzeitig wachsen die Kosten in Sozialämtern.

„Ich bin genau sieben Jahre alt. Ich komme aus Somalia. Seit fast einem Jahr lebe ich in Deutschland und es gefällt mir. Meine Schwester und ich lieben es, zu spielen und wir lieben ,Die Eiskönigin'. Ich lerne Deutsch in der Schule. Das mag ich. Mein größter Traum ist es, eines Tages ein eigenes Fahrrad zu haben. Wir haben hier in der Unterkunft Fahrräder, aber ich möchte mein eigenes. Vielleicht kann ich dann, wenn ich richtig schnell fahren, davonfliegen." Dieses Zitat stammt von Marianne, die mittlerweile in Berlin lebt. Sie ist Teil des Fotoprojekts „Dream Diaries" des Uno-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR.

„Ich liebe Computerspiele. Eines meiner Lieblingsspiele heißt ,Combat Zombies', also‚ ,Kampfzombies'. Einmal habe ich mich mit einem Freund unterhalten, ob es Zombies wirklich gibt. Er meinte, dass es Zombies wirklich gibt, aber ich habe ihm nicht geglaubt. Dann hatte ich doch ein bisschen Angst, nachts alleine zur Toilette zu gehen, denn man kann ja nie wissen. Deshalb möchte ich gerne ein Superheld werden, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Ich wäre gern ein Superheld mit goldenen Armreifen, wie Wonder Woman. Ich würde die Kämpfe in Syrien beenden." Ayham ist acht Jahre alt und musste aus seiner Heimat Syrien fliehen. Er lebt nun in Wien (Österreich).

Zwei niederländische Fotografinnen haben für das Uno-Flüchtlingshilfswerk Flüchtlingskinder in ganz Europa porträtiert und ihre Träume und Wünsche visualisiert.

Auch die 14-jährige alte Manaal ist Teil des Projektes: „Ich bin erst einmal in einem Flugzeug geflogen und das war, als wir aus Somalia hierher kamen. Im Flugzeug habe ich die ganze Zeit Schmetterlinge in meinem Bauch gespürt. Als wir am Flughafen ankamen, habe ich endlich meinen Papa wiedergesehen. Ich habe ihn sehr, sehr lange nicht gesehen, deshalb bin ich zu ihm gelaufen und habe ihn umarmt – so fest ich nur konnte. Vor einiger Zeit habe ich einen Film über eine Stewardess gesehen und sie hat so hübsch ausgesehen und war so clever, dass ich beschlossen habe, später auch Stewardess zu werden. Ich möchte reisen, Paris sehen und Schmetterlinge in meinem Bauch spüren." Manaals neue Heimat ist Amsterdam in den Niederlanden.

Shoaib lebt heute in Berlin. Der Krieg zwang ihn, seine Heimat Afghanistan zu verlassen. „Ich denke schon an Fußball, wenn ich morgens aufwache. Auch wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich an Fußball. Ich habe Fußball in Afghanistan gespielt und spiele jetzt in Deutschland. Viele Sachen haben sich in meinem Leben verändert – aber Fußballspielen ist gleich geblieben. Meistens spiele ich mit meinem Onkel und meinem Bruder. Sie passen nie den Ball, wenn sie spielen. Sie möchten diejenigen sein, die die Tore schießen. Deswegen möchte ich nicht mit ihnen in einem Team sein. Für mich ist es egal, wer das Tor schießt. Sobald einer aus dem Team das Tor macht, punktet das gesamte Team und das gesamte Team gewinnt."



Sie sei ein sehr starkes Mädchen (7), stark wie ein Löwe. Diese Worte stammen von Hannahs Onkel. Das Mädchen flüchtete mit ihrer Großmutter und ihrem Onkel aus Syrien nach Deutschland. Sie leben in Berlin. Hannah vermisst ihren Zwillingsbruder und ihre Eltern, die weiterhin in Syrien leben.

Amr (15) musste seine Heimatland Syrien mit einem Schlauchboot verlassen und lebt mittlerweile in Wien. Er träumt von einer Welt ohne Krieg. Eines Tages will er Journalist werden, damit „ die Menschen die Wahrheit erfahren. Journalisten haben die Macht dazu".

Shana ist acht Jahre alt. Auch sie kommt aus Syrien und lebt nun in Österreichs Hauptstadt. Mit der Unterstützung des UNHCR fand ihre Familie wieder zueinander. Shana glaubt an Märchen und träumt davon, als Prinzessin in einer Burg zu leben.

Die fünfjährige Avien und ihre achtjährige Schwester Farida sind aus Syrien geflohen und haben in Berlin Zuflucht gefunden. Sie lieben es, ihre Geheimnisse miteinander zu teilen, im Park zu spielen und Schmetterlinge zu jagen.

Khalid ist 20 Jahre alt und 2009 aus Somalia nach Wien (Österreich) gekommen. Seit seiner Ankunft lernt er fleißig die deutsche Sprache und geht zur Abendschule, um eines Tages studieren zu können. Er träumt davon, eines Tages einen „Job mit Sinn" zu haben. „Während des Fastenmonats Ramadan bin ich freiwillig in Kinder- und Altersheime gegangen, um mit den Menschen dort zu reden und zu spielen. So habe ich hautnah erlebt, was es heißt, anderen zu helfen. Ich wünsche mir, dass die Menschen besser miteinander auskommen, sich gegenseitig zuhören und verschiedene Meinungen wertschätzen." Als Kind hatte er nie die Möglichkeit gehabt, seinen Geburtstag zu feiern. Er träumt von einer Mottoparty bei der sich seine Freunde als Harry Potter oder Batman verkleiden. Seine Schwester sagt immer zu ihm: „Du bist die Tinte und das Leben ist ein Buch. Du kannst deine eigene Geschichte schreiben."



Ghazels Traum ist es, dass jeder Mensch Flügel hat, um fliegen zu können, den Mond zu umarmen und den Himmel zu berühren. Die zehn Jahre alte Ghazel aus Syrien lebt in Lausanne in der Schweiz.

Fast 600.000 Asylbewerber waren im Herbst Empfänger von Hartz IV . Gerade kleinere Städte in Regionen, in denen ohnehin viele Menschen arbeitslos sind oder abwandern, geraten an Grenzen ihrer Integrationsfähigkeit.

Was muss passieren? Integrationspolitik braucht Flexibilität statt Sturheit. Wenn Flüchtlinge durch Residenzpflicht an einen Ort gebunden sind, kann das richtig sein. Denn Migranten wie Deutsche zieht es oft in die Metropolen. Nur darf der Zuzug nicht zu einzelnen und stark belasteten Migrationszentren in Deutschland führen.

Arbeit und Unterkunft sind Schlüssel zur erfolgreichen Integration

Zugleich gilt: Wenn ein Iraker in Hamburg einen Job oder ein Zimmer findet, sollte ihn eine Auflage nicht an sein Asylbewerberheim in Uelzen ketten.

Denn Arbeit und Unterkunft sind ein Schlüssel zur erfolgreichen Integration. Nach Deutschland fliehen auch, aber eben weniger Ärzte und Ingenieure, sondern vor allem Menschen, die erst für den deutschen Arbeitsmarkt ausgebildet werden müssen. Hier müssen Unternehmen stärker investieren und Verantwortung übernehmen.

Und Migranten müssen in ihre Sprache investieren – denn sie ist die dritte Säule eines gelungenen Neuanfangs. Doch zu wenige Flüchtlinge schließen ihre Kurse erfolgreich ab. Die Abbruchquoten sind hoch. Nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die deutschen Behörden verfehlten ihr Ziel: 430.000 Menschen sollten 2017 einen Integrationskurs besuchen, es waren nicht einmal 300.000. Wochenlange Wartezeiten demotivieren viele Flüchtlinge.

Pannen und Fehler in den vergangenen Jahren

Die hohe Abbruchquote ist Symptom einer ungeordneten Politik, in deren Zentrum seit Jahren das Bundesamt für Migration (BAMF) steht. Eine Behörde, der zu viel zugemutet wurde: Sie muss Asylbewerber registrieren und Anträge prüfen, sie organisiert die freiwillige Rückkehr und analysiert Migrationsbewegungen.

Pannen und Fehler in den vergangenen Jahren zeigen die Überlastung. Was Deutschland braucht, ist ein Integrationsministerium. Flucht und Migration dürfen keine Anhängsel vom Innenminister oder dem Auswärtigen Amt sein.

Schon jetzt zeigt sich: Integration wird lange dauern, sie wird viel kosten. Damit sich diese Leistung am Ende lohnt, müssen jetzt die richtigen Weichen in der Politik gestellt werden. Im Februar registrierten die Behörden gut 10.000 neue Asylanträge, die niedrigste Zahl seit Jahren. Das öffnet die Tür für eine Politik ohne Schnellschüsse.

