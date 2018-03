Trèbes in Frankreich: Zwei Tote bei Geiselnahme in Supermarkt - Terroralarm

In einem Supermarkt in Frankreich gibt es eine Geiselnahme mit Toten. Der Vorfall wird laut Behörden wie ein Terrorangriff behandelt.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Supermarkt in Trèbes im Einsatz.

Terroralarm Zwei Tote bei Geiselnahme in Supermarkt in Frankreich

Trèbes. Bei der Geiselnahme in einem Supermarkt im Südwesten Frankreichs hat es nach Angaben des Bürgermeisters der Kleinstadt Trèbes sowie aus Sicherheitskreisen zwei Tote gegeben. Der Geiselnehmer befinde sich allein mit einem Polizisten in dem Supermarkt, sagte Bürgermeister Eric Menassi dem Sender BFM. Alle andere Geiseln seien frei.

Der Täter beruft sich nach einem Bericht auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Geiselnahme habe gegen 11 Uhr in Trèbes östlich von Carcassonne begonnen, hieß es.

Auch nach Angaben von Premierminister Édouard Philippe deutet alles auf einen Terrorakt hin. Dies ließen alle vorliegenden Informationen vermuten, sagte der Politiker am Freitag vor Journalisten. Philippe sprach zudem von einer "ernsten Lage". Innenminister Gérard Collomb kündigte an, nach Trèbes zu reisen.

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit Terrorismus eingeleitet. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Außerdem wird wegen Freiheitsberaubung ermittelt.

Gegend um Supermarkt soll gemieden werden

Das Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt in dem 5500-Einwohner-Ort zu meiden. Erste Spezialkräfte der Gendarmerie trafen vor Ort ein, Verstärkung aus Paris war auf dem Weg. Laut französischen Medien wurde das Gebiet abgeriegelt.

In Carcassonne wurde am Freitag zudem ein Polizist verletzt, als ein Unbekannter das Feuer auf Beamte eröffnete, die gerade vom Jogging zurückkamen. Er soll sich laut der französischen Zeitung "Le Figaro" nicht in einem kritischen Zustand befinden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, war zunächst unklar. (bekö/dpa)

⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 23, 2018

