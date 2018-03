Afghanistan wird für Deutschland zu endlosem Abenteuer

Berlin. Afghanistan wird für die Bundesregierung politisch, militärisch und finanziell zu einem endlosen Abenteuer. Die Regierung scheut sich, auch nur einen Termin für einen Abzug zu fixieren. Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt, "dass eine von starren Fristen getriebene Strategie kontraproduktiv wirken kann", heißt es in einem Bericht, der unserer Redaktion vorliegt.

In dem 26-seitigen Papier für den Bundestag werden die Parlamentarier denn auch auf eine Verlängerung der Bundeswehr-Mission am Hindukusch eingestimmt. Ein einseitiger deutscher Rückzug hätte erhebliche Auswirkungen im Land selbst sowie für die deutsche Glaubwürdigkeit in Nato und EU.