Ex-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück lässt kein gutes Haar an SPD

Berlin. Der frühere SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück teilt gegen seine Partei aus. Er sieht die SPD in einem verheerenden Zustand und wirft den Sozialdemokraten vor, sich von den Alltagssorgen in der Bevölkerung entkoppelt zu haben. "Die Partei hat zum dritten Mal hintereinander die Bundestagswahl krachend verloren. Sie ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit", sagte Steinbrück dem "Spiegel".

Vor allem beim Thema Integration lasse sich die SPD "von einer ehrenwerten Gesinnung den Blick auf Realitäten trüben", kritisiert der ehemalige Bundesfinanzminister. Die SPD müsse sich fragen, "ob das Pendel in den vergangenen Jahren nicht zu weit in Richtung einer Vielfaltseuphorie und eines gehypten Multikulturalismus ausgeschlagen ist", so Steinbrück.