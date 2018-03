Hackerangriff auf Regierung – Steckt neue Gruppe dahinter?

Mehr als 83 Millionen gehackte Konten: Das meldete die US-Großbank im Februar 2015. Die Hacker kamen dabei vor allem an Nutzerdaten, darunter Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Das Institut beteuerte, dass es keine Hinweise auf betrügerische Aktivitäten wie zum Beispiel illegale Überweisungen gegeben habe. In der Folge ermittelte das FBI. Es handelte sich um eine der bislang größten Cyberattacken in den USA.

Foto: imago stock&people