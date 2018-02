Präsentiert Angela Merkel die nächste Personal-Überraschung?

Merkel will am Sonntag die CDU-Ministernamen verkünden. Derweil stimmten schon über 20 Prozent der SPD-Mitglieder ab.

Am Sonntagnachmittag versammelt Merkel die Gremien in Berlin und verkündet die Namen der Minister.

Berlin. Angela Merkel ruht dieser Tage wieder in sich. Heftig war die CDU-Vorsitzende nach Abschluss der zähen Koalitionsverhandlungen von den eigenen Leuten gescholten worden. Merkel habe Schlüsselministerien wie Außen, Finanzen und Arbeit an die 20-Prozent-SPD "verschenkt", dazu bei den Inhalten zu stark nachgegeben. Doch seit der Kanzlerin mit der Berufung der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (Spitzname AKK" zur künftigen CDU-Generalsekretärin und möglichen "Thronfolgerin" ein Befreiungsschlag gelang, ist die Kritik zunächst verstummt.

Legt Merkel bei der CDU-Kabinettsliste nun nach und landet den nächsten Personalcoup? Oder setzt die 63-Jährige auf altbewährte CDU-Kräfte und ein "Weiter-so" in ihrer vierten Regierungsmannschaft? Aus der Union heißt es, Merkel mache es wie im Fall AKK spannend. Selbst gestandene Minister fühlten sich ein bisschen wie Fußballprofis, die auf einen Anruf des Teamchefs warten, ob sie im Kader sind. Am Sonntagnachmittag versammelt Merkel die Gremien in Berlin, um wie von ihr angekündigt Vorschläge für die sechs CDU-Kabinettsplätze zu präsentieren.

Union und SPD haben sich auf auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Sozialdemokraten sollen gleich sechs Ministerien bekommen. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) könnte in einer möglichen neuen Regierung Finanzminister werden. Er ist auch als Vizekanzler im Gespräch. Wir stellen die möglichen künftigen Ministerposten der Groko vor. Foto: Christian Charisius / dpa

SPD-Chef Martin Schulz kündigte zunächst an, Außenminister werden zu wollen und auf den SPD-Parteivorsitz zu verzichten. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Zwei Tage später nimmt er seine Entscheidung zurück. Schulz verzichtet nach massivem Druck aus den eigenen Reihen auf das Außenministerium in einer großen Koalition. Den Chef-Posten tritt er dennoch an Andrea Nahles ab. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Als neuer Innenminister könnte CSU-Chef Horst Seehofer nach Berlin wechseln – sein Ressort soll durch die Bereiche Bau und Heimat aufgewertet werden. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Ursula von der Leyen (CDU) soll Verteidigungsministerin bleiben. Foto: POOL / REUTERS/



Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier übernimmt angeblich das Wirtschaftsressort. Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Für das Ressort Ernährung und Landwirtschaft gilt die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner als Favoritin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Für das Amt des Gesundheitsministers wird der bisherige Finanz-Staatssekretär und konservative Merkel-Kritiker Jens Spahn gehandelt. Foto: Michael Kappeler / dpa

Allerdings ist auch die Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz (CDU) als Gesundheitsministerin im Gespräch. Foto: Soeren Stache / dpa

Helge Braun (CDU) wird als Kanzleramtsminister gehandelt. Foto: Carsten Koall / Getty Images



Hermann Gröhe (CDU) könnte Minister für Forschung und Bildung werden. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Andreas Scheuer (CSU) wird möglicherweise Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Heiko Maas (SPD) könnte Justizminister bleiben. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Wird sie die neue Entwicklungsministerin? Dorothee Bär von der CSU. Foto: Matthias Balk / dpa

Katarina Barley (SPD) übernimmt möglicherweise das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Barbara Hendricks (SPD) könnte Bundesumweltministerin bleiben. Foto: Britta Pedersen / dpa

Die Berliner Abgeordnete Eva Högl (49) könnte das Ministerium Arbeit und Soziales übernehmen. Eigentlich ist sie eine Innenexpertin, die sich im Untersuchungsausschuss zur rechten NSU-Terrorzelle einen Namen machte. Foto: Britta Pedersen / dpa

CDU holt sich das Erbe von Ludwig Erhard zurück

Auf dem Parteitag am Montag werden dann rund 1000 Delegierte über Koalitionsvertrag und potenzielle Minister abstimmen. Als recht sicher gilt, dass der Kanzleramts- und geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier ins Wirtschaftsministerium wechselt. Dort hatten lange FDP und SPD das Sagen. Nun holt sich die CDU das Erbe von Ludwig Erhard zurück. Als kommende Landwirtschaftsministerin gilt Julia Klöckner. Die CDU-Vize zählt zu Merkels Vertrauten.

Ursula von der Leyen hat zwar viel Ärger mit der Bundeswehr, sie dürfte aber Verteidigungsministerin bleiben. Spekulationen, die Niedersächsin könnte perspektivisch in Brüssel bei der Nato anheuern, werden als unrealistisch abgetan. Spannend ist, was Merkel mit ihrem jungen Widersacher Jens Spahn macht. Sie könnte ihn als Gesundheits- oder Bildungsminister in der Hoffnung einbinden, Spahn werde in einem arbeitsreichen Ressort die Lust am Stänkern verlieren. Oder Merkel zeigt nach dem AKK-Coup Härte und lässt Spahn ganz außen vor.

Unklar ist, was aus Hermann Gröhe wird. Der Gesundheitsminister könnte bleiben, was er ist – oder für Merkel das Kanzleramt managen. Gröhe und Spahn kommen aus Nordrhein-Westfalen, den wichtigsten Landesverband muss Merkel berücksichtigen.

Mehr als 20 Prozent der SPD-Mitglieder haben Stimme abgegeben

Im Wahlkampf hatte Merkel angekündigt, die Hälfte der CDU-Ressorts mit Frauen zu besetzen. Verhilft das der Chefin der Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz, zum Karrieresprung? Die CSU will sich erst am 5. März in die Karten schauen lassen. Als sicher gilt, dass Parteichef Horst Seehofer in das um Heimat und Bauen erweiterte Innenministerium einzieht. Für das Amt des Verkehrs- und Digitalministers läuft sich Generalsekretär Andreas Scheuer warm, im Rennen ist auch Dorothee Bär. Der in der Partei beliebte Gerd Müller kämpft, Entwicklungsminister zu bleiben.

Juso-Chef: SPD-Vorstand fehlt Plan B zur Groko Seit Dienstag können SPD-Mitglieder über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Juso-Chef: SPD-Vorstand fehlt Plan B zur Groko

So weit ist die SPD, der sechs Ministerien zustehen, noch nicht. Nichts soll den am 2. März endenden GroKo-Mitgliederentscheid stören. Mehr als 20 Prozent der 464.000 Mitglieder haben ihre Stimme schon abgegeben , wie eine SPD-Sprecherin sagte. Damit ist die Basisbefragung für die Parteispitze verbindlich. Sicher ist nur, dass Olaf Scholz Finanzminister und Vizekanzler werden soll. Sigmar Gabriels Tage als Außenminister könnten wegen seines SPD-internen Sündenregisters gezählt sein. Er könnte durch Heiko Maas oder Katarina Barley ersetzt werden. Auch der Name Thomas Oppermann fällt. Der Ex-Fraktionschef ist Wanderfreund von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Der kündigte an, sein Land werde im Kabinett gut vertreten sein.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.