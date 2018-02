Union und SPD auf Zielgerade? Diese Punkte sind noch offen

Berlin. Die Schlussberatungen von CDU, CSU und SPD ziehen sich erwartungsgemäß in die Länge. Die Verhandlungen liefen zäh, hieß es am Dienstagabend aus Teilnehmerkreisen. Gegen 21.00 Uhr habe es noch keine Einigung bei den Hauptstreitpunkten Befristung von Arbeitsverträgen sowie in der Gesundheitspolitik gegeben, berichteten Teilnehmer der Verhandlungen. In den nächsten zwei Stunden werde es wohl keinen Abschluss geben.

"Wir werden heute fertig", sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach,. "Wir sind auf einem guten Weg", fügt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) hinzu.

Auch den Unions-Mitgliedern der großen Gruppe der mehr als 90 Unterhändler wurde am Abend gesagt, die Beratungen könnten noch Stunden dauern. Sie müssten nicht in der CDU-Zentrale warten, sondern würden für eine mögliche Abschlusssitzung oder anderweitig notwendige Abstimmungen im großen Kreis rechtzeitig informiert. Von Seiten der SPD hieß es, es gebe einige Verhakungen. Es gehe jetzt halt um das finale Gesamtpaket

Viele offene Themen

Teile der CDU/CSU-Delegation zogen sich daraufhin ins Hotel zurück. Andere blieben und vertrieben sich die Zeit vor dem Fernseher mit den Viertelfinalspielen im DFB-Pokal.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in Berlin lag den Unterhändlern um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer noch eine Liste mit gut einem Dutzend Dissenspunkten vor, die noch zu lösen waren.

Darunter seien aber etliche relativ kleine Problempunkte, die bei einer Einigung in den großen strittigen Themen recht leicht abzuräumen seien. Offen waren demnach nach wie vor die Hauptstreitpunkte in der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik.

Bei Streitpunkten geht es um Details

Aus einem 167 Seiten starken Entwurf des Koalitionsvertrags (Stand 11:30 Uhr), über den die "Rheinische Post" und das "Handelsblatt" berichten, gehen die noch offenen Punkte hervor. Dabei geht es zum Beispiel um Details der digitalen Verwaltung und die ambulante Versorgung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Da der Vertrag keinen Passus über die Aufteilung der Ressorts enthalte, dürften sich die Verhandler noch nicht darauf verständigt haben, die Ressortverteilung vor der SPD-Mitgliederbefragung bekannt zu geben, schreibt die "Rheinische Post". Denn im Koalitionsvertrag von 2013 habe es eine entsprechende Passage geben.

Schulz will auf Regionalkonferenzen werben

Indes will SPD-Chef Martin Schulz nach dem angestrebten Abschluss eines Koalitionsvertrages bei sieben Regionalkonferenzen im ganzen Land die skeptische SPD-Basis von einer erneuten Regierungszusammenarbeit mit der Union überzeugen. Die erste Dialog-Veranstaltung soll am 17. Februar stattfinden, wie unsere Redaktion aus SPD-Kreisen erfuhr.

Am 18. Februar soll es zwei weitere Konferenzen geben, am darauffolgenden Wochenende (23./24. Februar) insgesamt vier weitere Treffen. Schulz will versuchen, an möglichst vielen Regionalkonferenzen selbst teilzunehmen. Ihn sollen Fraktionschefin Andrea Nahles und Generalsekretär Lars Klingbeil unterstützen. Vor dem Sonderparteitag, der im Januar nur knapp grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gab, hatten vergleichbare Treffen von Schulz mit den SPD-Mitgliedern hinter verschlossenen Türen stattgefunden. (dpa/les)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.