Familiennachzug: Warum Katrin Göring-Eckardt ein Kinderfoto twitterte

Berlin. Während sich Union und SPD noch über ihren Kompromiss beim Familiennachzug für Flüchtlinge streiten, startet die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, eine eigene Initiative: Jeder der will soll ein Foto aus der eigenen Kindheit twittern.

Göring-Eckardt schrieb am Mittwochmorgen: "Morgen stimmt der Bundestag über den #Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge ab. Ich will, dass jedes Kind in Sicherheit bei seiner Familie aufwachsen kann – so wie ich das auch konnte. Twittert auch Euer Bild aus Euer Kindheit für den Familiennachzug!"