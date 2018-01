Sondereinheit der EU kämpft gegen Desinformation im Netz

Brüssel. Europas Vorhut im Kampf gegen Fake News sitzt in einem Brüsseler Großraumbüro mit Blick auf eine große Hauptverkehrsstraße. Ein gutes Dutzend EU-Beamte sichtet hier einschlägige Webseiten, durchforstet soziale Medien, prüft obskure Berichte.

Zum Beispiele diese hier: In Dänemark liefern Bürger angeblich ihre lästig geworden Haustiere in Zoos ab, wo sie an Raubtiere verfüttert werden. Die EU-Kommission beschuldigt die Ukraine, eine Heroin-Schwemme in Europa zu verursachen. Und arabische Flüchtlinge ermorden zwei junge Tschechen vor einer Diskothek.