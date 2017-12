Haben russische Tanker Nordkorea wirklich mit Öl versorgt?

Ein nordkoreanischer Soldat steht in Sinuiju neben Ölfässern, die am Ufer des Grenzflusses Yalu stehen. Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich die chinesische Stadt Dandong. Auch China wird vorgeworfen, illegale Öllieferungen nach Nordkorea zu erlauben.

London/Moskau. Russische Tanker haben Insidern zufolge in den vergangenen Monaten mindestens dreimal Nordkorea mit Treibstoffen versorgt. Dabei hätten die Schiffe auf hoher See ihre Ladung an nordkoreanische Tanker übergeben, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus hochrangigen westeuropäischen Sicherheitskreisen.

Das russische Außenministerium hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Man erfülle die Strafmaßnahmen in vollem Umfang, teilte das Ministerium im Moskau am Samstag der Agentur Ria Novosti zufolge mit.

Verkauf von Öl oder Ölprodukten verstößt gegen UN-Sanktionen

Der Verkauf von Öl oder Ölprodukten aus Russland würde gegen UN-Sanktionen verstoßen. Es gebe laut den Insidern keine Anzeichen dafür, dass der russische Staat an den Transfers beteiligt gewesen sei.

Der Eigentümer eines der Schiffe, das verdächtigt wird, Öl nach Nordkorea geschmuggelt zu haben, wies derartige Aktivitäten zurück. Reuters konnte die Informationen nicht unabhängig bestätigen.

Ungewöhnliche Aktivitäten – Tanker schalten ihre Transponder ab

Die beiden Insider beriefen sich auf Geheimdienstinformationen und Satellitenbilder der Schiffe, die von den russischen Pazifikhäfen ausgelaufen seien. Nähere Angaben machten sie aus Geheimhaltungsgründen nicht.

Aus Satellitendaten, die über Reuters erhältlich sind, gehen jedoch ungewöhnliche Aktivitäten bei einigen der Schiffe vor, die von den Insidern genannt wurden. So schalteten die Tanker ihre Transponder ab, welche üblicherweise die genaue Position bekanntgeben.

List zum Umgehen von Sanktionen?

Südkorea hielt ein Schiff aus Hongkong wegen des Vorwurfs fest, heimlich Mineralölprodukte auf ein nordkoreanisches Schiff umgeladen zu haben.

Foto: - / dpa

Reuters hatte im September von mindestens acht nordkoreanischen Tankern berichtet, die in diesem Jahr von Russland aus mit Kraftstoffen an Bord ihr Heimatland ansteuerten, obwohl sie ein anderes Ziel angegeben hatten. US-Behörden nennen dieses Vorgehen eine häufig angewandte List, um Sanktionen zu umgehen.

Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump China vorgeworfen, illegale Öllieferungen nach Nordkorea zu erlauben. Südkoreanische Medien hatten berichtet, chinesische Schiffe hätten auf hoher See Öl an nordkoreanische Tanker übergeben . China wies die Anschuldigungen zurück.

US-Ministerium fordert engere Zusammenarbeit der Länder

US-Präsident Donald Trump hat China eine Verletzung der UN-Sanktionen durch Öllieferungen an Nordkorea vorgeworfen.

Foto: Andrew Harnik / dpa

Das US-Außenministerium rief Russland und andere UN-Mitgliedsstaaten am Freitag dazu auf, die Sanktionen gegen Nordkorea vollständig umzusetzen. Es sei eine engere Zusammenarbeit notwendig, um verbotene Aktivitäten wie das Umladen von Öl von Schiff zu Schiff zu unterbinden.

UN-Sicherheitsrat verschärft Sanktionen gegen Nordkorea Der UN-Sicherheitsrat hat nochmals die Sanktionen gegen Nordkorea verschärft. Der von den USA vorgelegte Entwurf wurde einstimmig angenommen. Der Text sieht unter anderem eine noch stärkere Besch... UN-Sicherheitsrat verschärft Sanktionen gegen Nordkorea

In der vergangenen Woche hatte der UN-Sicherheitsrat einstimmig schärfere Sanktionen gegen Nordkorea verhängt, die unter anderem Einschränkungen der Treibstofflieferungen vorsehen. So liegt die Grenze für Raffinerieprodukte bei 500.000 Barrel im Jahr und bei Rohöl bei vier Millionen Barrel.

Es handelt sich um die zehnte mit Sanktionen verbundene UN-Resolution, die seit 2006 gegen Nordkorea wegen des Raketen- und Atomwaffenprogramms erlassen wurde. (rtr/dpa)

Nordkoreanischer Soldat flieht über die Grenze nach Südkorea Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb weniger Wochen. Nordkoreanischer Soldat flieht über die Grenze nach Südkorea

© Hamburger Abendblatt 2017 – Alle Rechte vorbehalten.