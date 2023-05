Till Schweiger, Nixen-Zoff, Berlin-Koalition in Shisha-Bar

Kultur oder Pflastersteine am 1. Mai in Kreuzberg? Startet die Offensive der Ukraine ausgerechnet in den Mai-Feiern? Verliebt in Hamburg. Wichtiges, Witziges und Wirres im Mutmachpodcast von Funke mit: Berliner Koalitionsgesprächen in der Shisha-Bar. Ist Olaf Scholz ein Besserwisser? Altkanzlerin Merkel über fehlerfreie Dienstjahre.

Justizminister Buschmann vermenschlicht sich als Hobbymusiker. Sollen Organspendeausweise tätowiert werden? Zeigt der Nixen-Brunnen sexualisierte Gewalt? Boris Palmer und das Niedertrampeln roter Linien. Überqualifiziert und untererfahren - das Dilemma der jungen Job-Einsteiger. Plus: live und weltexklusiv ein A-Cappella-Konzert von Udo Butter und das Team. Folge 565.