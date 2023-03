Habeck heizt ein, Söder gegen Apache, Testosteron und Holzhacken

Kluge Kredite für kluges Heizen, die Perle Heimat to go, trippende Hunde und Gammelfleisch in Ekstase. Der Mutmach-Podcast von Funke startet ohne systemische Risiken aber mit fröhlicher Skepsis in die Woche: Kredite durch Einsparungen finanzieren, Deutschland summt, Dachs findet versunkene Tresore mit Goldschmuck drin, die Anti-Lauterbach-Strategie, eine Sexshow zum Nicht-Schämen, Monsterzucchini aus Thüringen, Mann mit Bart bei der SPD, Benny und Lars Christmas und die geheimnisvolle Christine von nebenan.de. Plus: Wer „Apropos" sagt, hat die Kontrolle über sein Reden verloren.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

