Jagoda Marinic, wieviel Straßenkind ist noch in Dir?

Kulturelle Hypnosen und die Wahrheit über Micky Beisenherz: Jagoda Marinic erklärt im Mutmachpodcast, wie die Nachrichtenfalle funktioniert, warum Suhlen schöner ist als Handeln, weshalb Menschen in Not oft unsichtbar sind, wieviel Straßenkind noch in ihr wohnt, warum sie keine teuren Klamotten kauft, wieso jammernde Bildungsbürger nerven, weshalb Armut durchaus Würde haben kann, warum Negativität zu oft belohnt wird, was es mit dem Fluch der permanenten Sachlichkeit auf sich hat und warum wir von der Freiheit niemals ablassen sollten. Plus: Welche Wut manchmal wünschenswert wäre. Folge 438 des Mutmachpodcasts von Funke und Berliner Morgenpost.



Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

