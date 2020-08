Warum Butter besser fürs Herz ist als Margarine

Hamburg. Der Titel „Schmeckt’s?“ verrät es sofort: Der neue Abendblatt-Podcast macht das Essen zum Thema: Was macht die Qualität von Lebensmitteln aus? Unter welchen Bedingungen lassen Landwirte Obst, Gemüse und Nutztiere heranwachsen? Wie sieht eine handwerklich gute Verarbeitung aus, etwa von Getreide und Milch zu Brot und Käse? Und wie wirken sich Lebensmittelqualität und Ernährungsstile auf die Gesundheit aus? Zum Einstieg erläutert Dr. Anne Fleck, bekannt aus der NDR-Reihe „Die Ernährungs-Docs“, wie man sich gut und ausgewogen ernährt – und das mit Genuss und ohne große Anstrengungen.

Anne Fleck über:

... Essensgewohnheiten, die die Gesundheit beeinflussen

Eine Ernährung sollte persönlich passen, am besten wie ein Maßanzug. Wir verzetteln uns oft in der Frage, was soll, was kann ich denn essen? Genauso wichtig ist, wie ich esse: Wie oft esse ich, wie gut kaue ich, wie bewusst esse ich? Wichtig sind auch die Mahlzeitenfrequenz und der Zeitpunkt. Schon Kindern sollte in der Schule beigebracht werden, wie wichtig bewusstes Essen ist. Zum Beispiel das Kauen: Wer schlecht kaut, hat vielleicht nach 20, 30 Jahren Darmpro­bleme und Folgekrankheiten. Jeder sollte sich fragen: Kaue ich oder esse ich wie ein Pelikan und schlucke nur noch? Am besten so lange kauen, bis ein Brei im Mund entsteht.

... die Zutaten gesunder Ernährung

Eine ballaststoffreiche, wasserreiche Lebensmittelauswahl – also viel Gemüse, Salate, zuckerarmes Obst wie Beeren oder Äpfel – hält gesund. Ergänzt durch Nüsse, Mandeln und Samen sowie hochwertige Öle. Dazu maßvoll Eiweiße und möglichst wenige Nahrungsmittel, die viel Kohlenhydrate enthalten. Süßigkeiten, Zucker und Süßstoffe reduzieren. Beim Einkauf frische, nicht stark verpackte Produkte bevorzugen. Und auf kurze Etiketten auf den Rückseiten der Verpackungen achten, um Zusatzstoffe zu meiden.

... weit transportierte Lebensmittel und den Verlust an Nährstoffen

Wir sollten viel mehr regionale und saisonale Nahrungsmittel kaufen. Lebensmittel, die um die halbe Welt segeln mussten, haben oft Nährstoffe verloren. Ich achte auf die Herkunft von Lebensmitteln und schätze Geschäfte, in denen sie gut gekennzeichnet ist. Aber nicht immer ist die Frischware überlegen: Das Image eines Brokkolis, der in der Auslage eines Bioladens liegt, ist deutlich besser als das von Tiefkühl-Brokkoli. Gemessen am Vitamin- und Nährstoffgehalt ist der Tiefkühl-Brokkoli aber gesünder.

... Unverträglichkeiten, die zu schweren Krankheiten führen können

Am liebsten arbeite ich mit jungen Menschen. Wenn ich weiß, dass jemand kein Gluten verträgt, dann kann ich verhindern, dass er 30 Jahre später schwere Krankheiten bekommt. Man kann Akne und Zahnfleischbluten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Übergewicht, chronische entzündliche Krankheiten wie Multiple Sklerose, Rheuma oder Darmerkrankungen, ja sogar einen Kinderwunsch durch gezielte Ernährung vielfältig positiv beeinflussen. Mit kleinen Schritten lässt sich viel erreichen.

… Getränke zu den Mahlzeiten, die den Magen bei der Arbeit stören

Am besten zwischen den Mahlzeiten trinken und nicht – wie es in vielen Büchern steht – zum Essen. Dann wird der Magensaft verdünnt und damit die Verdauungskraft geschwächt. Bakterien, Viren und Parasiten werden von der Magensäure abgetötet. Gesunde Menschen sollten zwischen den Mahlzeiten täglich 30 bis 40 Milliliter Getränke pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen, davon viel Wasser. Bei einem 70 Kilo schweren Menschen sind das zwei bis drei Liter am Tag. Das Getränk kann einen Snack ersetzen.

... Intervall-Fasten, das nicht zu jedem Esser passt

Es gibt Menschen, denen Fasten nicht guttut. Pauschale Antworten wie: Wir machen nur zwei Mahlzeiten am Tag und lange Nahrungspausen, passen nicht zu jedem. Zu langes Fasten kann einen Burnout oder Fatigue (Müdigkeits-Syndrom) fördern. Drei Mahlzeiten am Tag sind okay. Nur dann essen, wenn man richtig Hunger hat. Und nicht 18 Mahlzeiten am Tag einnehmen: hier einen kleinen Milchkaffee, dort einen Bonbon, dauernd Kaugummi kauen.

... Nahrungsmittel, die krank oder müde machen

Es gibt Symptome, die man gar nicht mit der Nahrung in Zusammenhang bringt. Zum Beispiel Müdigkeit. Wer immer müde ist, kann unter Umständen an einer versteckten Nahrungsmittel-Intoleranz leiden. Hier hilft es, einzelne Nahrungsmittel gezielt wegzulassen. Zwei Wochen lang auf Gluten, Milch und Milchprodukte verzichten. Das sind die Lebensmittelgruppen, die am meisten Probleme machen können. Nach den zwei Wochen langsam wieder anfangen, zum Beispiel Dinkel, Weizen, Roggen und Gerste zu essen und schauen, ob man etwas bemerkt. Wenn das der Fall ist, weiß man besser als durch einen Bluttest: Damit habe ich ein Problem.

… ehrliches Sauerteigbrot

Wir haben in Deutschland eine großartige Kultur des Brotbackens. Je weniger Zutaten, umso besser. Bei der industriellen Brotfertigung haben wir leider keine Deklarationspflicht von Enzymen. Die Stoffe werden den Teigen zugemischt, damit sie schöner, fluffiger, haltbarer, knuspriger sind. Die Auswirkungen solcher Enzyme sind nicht absehbar, es fehlen Ergebnisse aus Langzeitstudien. Aber wir wissen: Das ehrlich gebackene Sauerteigbrot hat viele gesundheitliche Vorteile. Das in Getreideprodukten enthaltene Gluten macht allerdings den Menschen zunehmend Stress. Autoimmun-Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Diabetes Typ 1 sind deutlich auf dem Vormarsch. Das liegt an vielerlei Umweltfaktoren, denen wir ausgesetzt sind. Aber auch an Belastungen aus Lebensmitteln.

… die Mär vom bösen Fett, die aus den 1950er-Jahren stammt

Ich habe mich in meinem Buch „Ran an das Fett“ lange damit befasst, wie es zu der Aussage kam, dass zu viel Fett ungesund sei. Es war die These eines Wissenschaftlers, der in den 1950er-Jahren große Resonanz fand. Er war kein Ernährungswissenschaftler, aber ein Freund des US-Präsidenten Eisenhower und weiterer Politiker. Aussagen anderer Wissenschaftler, Fett sei nicht per se schlecht, wurden eher nicht gehört. Das ist ein Problem, das heute noch nachwirkt. Die Politik hat aufgrund der These Leitlinien verfasst, die zum Teil auf der Befragung eines Einzelnen basierten. Fett ist elementar für unsere Körperzellen. Nach meiner Erfahrung ist der Einsatz von hochwertigen, gesunden Fetten in einem gesunden Maß bahnbrechend. Seitdem ich sie bei meinen Patienten gezielt einsetze, habe ich einen deutlich besseren Erfolg.

... viele Küchen, die einen Ölwechsel nötig haben

Fett macht Patienten glücklicher. Schwangere sind oft depressiv, weil der Fötus im Bauch sich alle Nährstoffe nimmt, die er braucht. Dazu gehören hochwertige Fette, Omega-3-Fettsäuren. Das größte Reservoir davon ist im Gehirn der Mutter. Deshalb kann man dem Baby-Blues sehr gut vorbeugen, indem man die Mutter mit hochwertigen Fetten versorgt. Ich plädiere für einen Ölwechsel in der Küche: Viele Pflanzenöle haben einen Heiligenschein. Aber wenn sie schlecht verarbeitet sind, dann züchten wir uns in der Bratpfanne ungesunde Fettbegleitstoffe. Diese rufen im Körper Entzündungen hervor, die wiederum Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Demenz, Krebs et cetera machen.

Gute Fette stecken im Olivenöl extra vergine. Mit diesem Zusatz ist es sogar höher erhitzbar. Rapsöl wird gern empfohlen, ist aber nur für die kalte Küche geeignet. Denn die wertvollen Omega-3-Fettsäuren sind absolute Mimosen. Wenn die in Kontakt kommen mit Licht, Hitze, Sauerstoff, dann oxidieren sie. Das gilt auch für Lein, Hanf- und Walnussöl. Leinöl enthält am meisten Omega-3-Fettsäuren, ist aber am empfindlichsten. Es sollte am besten direkt vom Hersteller gekauft werden. Es darf nicht bitter schmecken. Dann taugt es nur noch zur Holzpflege. Aber diese Öle reichen nicht zur besten Omega-3-Versorgung. Die langkettigen Omega-3-Fettsäuren kommen aus dem Fisch, ein bisschen auch aus Fleisch, wenn das Tier auf der Weide stand. Ich empfehle meinen Patienten Öle mit dem Zusatz von DHA und EPA, den langkettigen Fettsäuren. Sehr gut sind auch Algen- und Weizenkeimöle. Zum Braten nur hoch erhitzbare Öle und Fette verwenden.

... den Cholesterinwert, bei dem man genau hinschauen muss

Die gesättigten Fette aus tierischen Produkten erhöhen das Cholesterin und wurden deshalb verdammt. Aber man hat nicht geschaut, welches Cholesterin ansteigt. LDL-Cholesterin gilt als ungesund, weil es das Herz schädigen kann. Doch es gibt eine herzschädigende LDL-Form und ein LDL, das nichts macht. Beispiel Butter: Als gesättigtes tierisches Fett erhöht sie das LDL-Cholesterin. Aber sie erhöht den Anteil, der nicht herzschädigend ist und senkt sogar den schädlichen Anteil. Die Kampagne „Margarine fürs Herz“ ist seit Jahren widerlegt. Es muss heißen: Butter fürs Herz.

... Weide- und Wildtiere, die gesünderes Fleisch liefern

Weniger ist mehr. Es ist ethisch und ökologisch nicht gut, die Massentierhaltung weiter zu fördern. Ernährungswissenschaftlich breche ich eine Lanze für die Weidetierhaltung. Ein Tier, das gutes Gras futtert oder ein Wildtier, das Würmer, Beeren und Blätter frisst, liefert eine gesündere Zusammensetzung des Fettes und des Fleisches als ein Massentier, das mit Soja aufwächst. Fleisch in Maßen ist in Ordnung, sollte aber immer mit viel Gemüse kombiniert werden. Fleisch hat das Vitamin B12, das der Körper braucht. Wer sich rein vegetarisch oder vegan ernährt, sollte auf eine gute Nahrungsergänzung achten.

… Nahrungsmittel, die sinnvoll ergänzt werden können

Nahrungsergänzungsmittel können zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel bekämpfen. Hochgradig spannend finde ich eine neu entdeckte Substanz namens Spermidin. Es kommt vor allem in Weizenkeimen vor, aber auch ein wenig in Pilzen, Brokkoli, Mango, Pinienkernen. Das Spermidin empfehle ich sehr. Es regt die zelleigene Müllabfuhr an und wird wohl zu Recht als Anti-Aging-Substanz gefeiert.

( HA )