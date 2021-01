Kunsthalle: „Dieses Bild ist mir unheimlich…“

Lars Haider spielt mit Kunsthallen-Direktor Alexander Klar „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Heute: ein Werk von Giorgio de Chirico.

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider spielt mit Alexander Klar einmal in der Woche „Ich sehe was, was du nicht siehst“.

Heute geht es um „Der Lohn des Wahrsagers“ aus dem Jahr 1913 in dem Giorgio de Chirico auf unheimliche Weise die Zukunft vorhersagt, also den Ersten und Zweiten Weltkrieg. „Das Bild hat was von einem Albtraum“, sagt Lars Haider, und genau deshalb, so Alexander Klar, soll es in einer Ausstellung zur Corona-Pandemie in der Kunsthalle gezeigt werden – vom 24. Januar an.

„Der Lohn des Wahrsagers“ aus dem Jahr 1913 von Giorgio de Chirico .

Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2019 /Artists Rights Society (ARS), New York / SIAE, Rome

Hoffen wir, dass Museen bis dahin wieder öffnen dürfen.