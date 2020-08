HSV-Podcast: Warum Harry Bähre nicht mehr mit Felix Magath spricht

Hamburg. Harry Bähre war beim HSV so ziemlich alles, was man in seinem Fußballerleben sein kann: Spieler, Co-Trainer, Manager im Nachwuchs, Chef der Altliga und schließlich Vizepräsident. Vor allem aber schaffte er es in die Geschichtsbücher als Bundesligaspieler mit der Passnummer 001.

Die "Nummer eins" des HSV: Harry Bähre.

Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt/Funke Foto Services

Bähre geht noch heute nach Möglichkeit zu jedem Heimspiel und bekommt viel mit, was rund um den HSV passiert. Insbesondere die Rückkehr von Horst Hrubesch als Nachwuchsdirektor freut Bähre: "Wir hätten das schon vorher machen müssen. Wir hatten damals schon versucht, den Langen einzubinden. Aber es ist uns nicht gelungen", sagte er im Abendblatt-Podcast "HSV – wir müssen reden".

HSV-Urgestein Bähre: Hecking trägt Schuld am Nichtaufstieg

Bähre (79) erklärt außerdem, warum er mit Felix Magath kein Wort mehr spricht und warum er Dieter Hecking für den Hauptschuldigen am Nichtaufstieg hält. Die aktuelle Folge können Sie hier hören.