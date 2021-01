Hamburg-News: „Wir haben zu wenig Impfstoff“

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es vor allem um den Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts, bei dem Politiker wie Peter Tschentscher, Daniel Günther, Olaf Scholz und Robert Habeck genauso Klartext über die Coronakrise gesprochen haben wie Tim Mälzer und Kirsten Boie. Außerdem: Die neuen Corona-Zahlen – und ein holpriger, digitaler Schulstart.