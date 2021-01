Neujahrsempfang 2021 Günther will zügig wieder Präsenzunterricht an Schulen

Hamburg. Es ist eine Tradition, die auch in Pandemie-Zeiten fortgeführt wird: Der Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts zu Beginn des Jahres – 2021 gibt es jedoch einen ganz besonderen Empfang. Wie immer wird Chefredakteur Lars Haider am Dienstag ab 11 Uhr von der Bühne im Festsaal des Hotel Atlantic 1000 geladene Gäste begrüßen – aber nur digital. Als einziger "echter" Gast wird Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dabei sein.

Lars Haider hat 15 bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport zugeschaltet und spricht mit ihnen über die großen Themen der kommenden Monate, allen voran die Corona-Krise. Unter den Gästen sind unter anderem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Viele prominente Hamburger haben dem Abendblatt zudem verraten, was sie von 2021 erwarten.

Verfolgen Sie hier das Wichtigste zum Neujahrsempfang des Abendblatts:

Olaf Scholz: Nächste Neujahrsempfang-Einladung ins Kanzleramt

Bundesfinanzminister und Hamburgs Ex-Bürgerneister Olaf Scholz (SPD) war in den vergangenen zehn Jahren neunmal beim Neujahresempfang des Abendblatts dabei. Auf die Frage, an welche Adresse die Einladung für 2022 geschickt werden soll, hatte Scholz schnell eine Antwort parat: "Bundeskanzleramt".

Olaf Scholz räumte ein, dass es ihn nicht stört, mit Bundeskanzlerin Angerla Merkel (CDU) verglichen zu werden. Er habe es "nie als unangenehm empfunden, mit einer erfolgreichen Frau verglichen zu werden".

Uwe Seeler: "Versuche, mich so korrekt wie möglich zu verhalten"

"Ich erwarte von 2021 eine bessere Zeit, eine Zeit ohne Pandemie", sagt Uwe Seeler. "Natürlich kann niemand voraussagen, wie es ohne Corona laufen wird, aber ich denke, dass es doch einige gravierende Änderungen in unserem Leben geben wird. Egal was es auch ist, auf jeder Basis wird es Veränderungen geben, aber vor allem in der Wirtschaft."

Leider wisse aber kein Mensch, wie das alles noch anhalten werde. "Ich persönlich versuche, mich so korrekt wie möglich zu verhalten, um der Krankheit zu entgehen, immer mit Abstand und größter Vorsicht, wie es sich in dieser schweren Zeit gehört."

Uwe Seeler auf dem Trainingsgelände des HSV in Norderstedt (Archivbild).

Im Bezug auf den Sport sagt Seeler: "Auf Dauer ohne Zuschauer, das wird kein Verein verkraften können. Abgesehen davon, dass der Fußball ohne Fans keinen Spaß bringt und wenig interessant ist, werden die Klubs wirtschaftlich bald vor der Pleite stehen. Ich hoffe doch sehr, dass wir alle demnächst wieder ins Stadion gehen können, mir persönlich fehlt das sehr, ich ich würde den HSV schon mal gerne wieder live spielen sehen. Damit der HSV aufsteigt, müsste die Mannschaft laut Seeler auch noch formmäßig ein bisschen zulegen. "Und ein bisschen Glück haben."

Interview per Handzeichen mit Tarek Müller

Da About-You-Gründer Tarek Müller Probleme mit dem Ton hatte, gab Müller Lars Haider kurzerhand per Handzeichen Antworten. Auf die Frage, was er in der Corona-Krise anders gemacht hätte als Hamburgs Bürgermeister Tschentscher, war die Antwort eindeutig: Gar nichts.

Unternehmer Tarek Müller (About You) konnte sich nur pantamomisch mitteilen.

Günther will zügig wieder Präsenzunterricht an Schulen

Daniel Günther hält Präsenzunterricht in Schulen und einen normalen Betrieb in Kitas in Kürze für möglich. "Wenn sich die Infektionszahlen in den nächsten zwei Wochen positiv entwickeln, werden wir in den Schulen einen Präsenzunterricht gerade für die unteren Jahrgangsstufen und in den Kitas einen Präsenzbetrieb über die Notbetreuung möglichst bald wieder ermöglichen."

Günther: Urlaub in Schleswig-Holstein an Ostern realistisch

Wann die Menschen in Schleswig-Holstein wieder Urlaub machen können, ist noch unklar. "Heute dazu eine zielgenaue Prognose abzugeben, ist schwierig", so Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. "Wir müssen beim Thema Impfen vorankommen, insgesamt die Inzidenzwerte in den Griff bekommen."

Günther: "Die Zielrichtung, dass zu Ostern wieder deutliche Schritte in Richtung Normalität und auch Reiseverkehre möglich sind, halte ich für eine sehr realistische Perspektive. Über alles, was früher starten kann, freue ich mich dann umso mehr."

Videobotschaft: Boris Herrmann grüßt Hamburger

Boris Herrmann grüßt die Hamburger vom "Ende der Welt"

Tschentscher bemängelt schwierige Impfsituation

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) glaubt an die Verlängerung des Lockdowns und zeigt sich im Gespräch mit Lars Haider verärgert über den Mangel an Impfstoff. Hamburg habe nicht genug Impfstoff. Das sei ein Problem. "Wir als Stadt sind vorbereitet, wir könnten 7000 Impfungen am Tag im Impfzentrum machen …", so der Bürgermeister.

"Die ganzen Lieferungen, die jetzt für Januar avisiert werden, hätten eigentlich im Dezember erfolgen sollen. Da ist einfach ganz wenig Impfstoff reserviert und eingekauft worden und die Liefertermine sind nicht eingehalten worden. Deshalb kann man ganz schwer sagen, wann wir mit der ersten Prioritätsstufe fertig sind."

Tschentscher erklärt schlechte Impfsituation in Hamburg

Tschentscher sieht Lichtblick mit Impfstoff von Moderna

Ob die ersten Briefe an die Über-80-Jährigen noch im Januar ankommen, könne noch nicht terminiert werden. "Wir müssen ja erst mal die 20.000 Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen berücksichtigen. Das sind ja die mit dem größten Risiko, schwer zu erkranken", so Tschentscher. "Dazu kommen noch die Beschäftigten, sowie die in den Krankenhäusern."

Tschentscher: "Und wir bekommen pro Woche ein paar Tausend Impfdosen – das ist einfach viel zu wenig. Wenn der Impfstoff von Moderna, der am 6. Januar zugelassen werden soll, hinzukommt, muss zwar auch die Lieferung erst mal anlaufen, kommen wir schon auf andere Zahlen."

Udo Lindenberg blick zuversichtlich ins neue Jahr

Mit einer Videobotschaft meldete sich Hamburgs Panikrocker Udo Lindenberg zu Wort. "2020 kannste knicken", sagte er. "Aber 2021 wir unser Ding."

Panikrocker Udo Lindenberg bei seiner Neujahrs-Botschaft aus dem Hotel Atlantic.

Lars Haider: "Das wird keine One-Man-Show"

Corona verhindert nicht den Neujahrsempfang des Abendblatts, sagte Lars Haider zu Beginn der Veranstaltung, die das Motto "Der Norden bleibt stark" trägt. Und er versicherte: "Das wird keine One-Man-Show." Franco Esposito, Direktor des Hotel Atlantic, begrüßte den Chefredakteur.

Der Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts 2021: Chefredakteur Lars Haider auf dem Weg zum Festsaal des Hotel Atlantic.

Videobotschaft von Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig

Schulsenator Ties Rabe – Homeoffice kann Hamburg verändern

"Corona wird vor allem die Metropolen verändern", sagt Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD). "Der Lockdown wird in der Kultur und dem Einzelhandel tiefe Spuren hinterlassen und die Attraktivität der Zentren gefährden."

Seit 2011 Schulsenator in Hamburg: Ties Rabe.

Gleiches gelte für die Bildung von Kindern und Jugendlichen. Rabe: "Denn 'was Hänschen nicht lernt, lern Hans nimmermehr'. Homeoffice hat gut funktioniert, wird bleiben und kann Hamburg verändern: weniger Verkehr, aber auch weniger Zuzug und weniger Menschen in den Metropolen. Denn Homeoffice klappt auch aus der Provinz heraus."

Scholz, Habeck, Boie und viele mehr beim Neujahrsempfang 2021

Der Abendblatt-Chefredakteur wird beim Neujahrsempfang mit vielen prominenten Gästen sprechen. Zudem sind Udo Lindenberg, Weltumsegler Boris Herrmann und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig mit Videobotschaften dabei. Folgende Gäste werden unter anderem zugeschaltet:

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU)

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz

Grünen-Vorsitzende Robert Habeck

Virologin Marylyn Addo

About-You-Gründer Tarek Müller

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig

Starkoch Tim Mälzer

Klimaaktivistin Luisa Neubauer

Hamburgs Ehrenbürgerin Kirsten Boie

Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard – ihr Neujahrswunsch

„2021 wird kein einfaches Jahr, schwankend zwischen offenen und ‚geschlossenen' Häusern, zwischen digitalen Programmen, Programmen im Stadtraum und Programmen in unseren Hallen", sagt Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard. "Ich wünsche mir, dass wir 2021 nicht mehr von geschlossenen Kulturinstitutionen reden, denn wir sind da und bieten unterschiedlichste Programme an: digitale Premieren von Theater- und Tanzstücken, digital-globale Konzerte, neue Serien, Projekte in der Stadt, in Schaufenstern von Restaurants oder in aufgegebenen Kaufhäusern."

"2021 werden wir neue analoge und digitale Räume ausloten, näher am Publikum sein, mehr interagieren mit der Stadt. 2021 werden wir ein digitales Foyer entwickeln, in dem man das Kampnagel-Feeling, Kommunikation, Austausch und Feiern auch von zu Hause aus erleben kann", so Deuflhard. "Auch wenn das Publikum wieder zu uns in die Hallen kommt, wollen wir weiterhin zusätzlich digital zugänglich sein."​

Dorit und Alexander Otto – wie sieht Hamburg nach der Pandemie aus?

„Kultur und Sport haben ganz wichtige Bedeutung für das gesellschaftliche Miteinander – beide Bereiche leiden aber massiv unter der Pandemie", sagen Dorit und Alexander Otto. "Wir bewundern, wie Kulturschaffende und Sportler trotzdem entschlossen mit viel Kreativität und Flexibilität die großen Herausforderungen angehen. Dabei verdienen sie unsere Unterstützung, damit die Kulturlandschaft wieder erblüht und der Sport ohne Einschränkungen mit all seiner Emotionalität möglich ist."

Machen sich als Mäzene für Hamburger Kultur stark: Dorit und Alexander Otto (Archivbild).

Hamburg habe während der Corona-Pandemie großer gesellschaftlicher Zusammenhalt ausgezeichnet und stark gemacht. "Es gab großartige private Initiativen, die vielen Menschen in schwierigen Situationen geholfen haben – wie beispielsweise auch die Abendblatt-Hilfsaktion. Das stimmt uns optimistisch, dass wir uns in Hamburg schneller von den Corona-Auswirkungen erholen, als es vielleicht andernorts der Fall sein wird.“

