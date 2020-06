Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Heute stellen wir in den neuen Hamburger Senat vor, in dem Frauen deutlich in der Minderheit sind – und in dem es trotz Corona die Gesundheitsbehörde in ihrer bisherigen Form nicht mehr gibt.

Weitere Themen: Der Fernsehturm hat endlich neue Betreiber, das Gebrauchtwarenhaus Stilbruch hat so viele Produkte wie nie – und der Chef eines Unternehmens mit mehr als 4000 Mitarbeitern hält nichts von Homeoffice.