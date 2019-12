So plant Patrick Rüther den Neuanfang der Bullerei

Patrick Rüthers Fragebogen: Was wollten Sie als Kind werden und warum? Truckfahrer, inspiriert durch die Serie „Auf Achse“ und später den Film „Konvoi“. Was war der beste Rat Ihrer Eltern? Ehrlich, gerecht und fair zu sein. Und meine Steuern bloß immer pünktlich zu bezahlen. Wer war beziehungsweise ist Ihr Vorbild? Von den „großen“ Vorbildern am ehesten Nelson Mandela. Bin nicht so der Vorbilder-Typ. Bewundern tue ich aber die Menschen, die alltäglich und fern medialer Aufmerksamkeit harte und mitunter frustrierende Jobs machen, ohne dafür die öffentliche Anerkennung zu bekommen, die sie verdienen würden. Beispielsweise in Frauenhäusern, Hospizen, in der Obdachlosen- oder Flüchtlingshilfe, Kinderheimen und, und, und. Was haben Ihre Lehrer/Professoren über Sie gesagt? Na ja, anfangs nicht viel Gutes. Ich wäre fast von der Schule geflogen, weil ich mich selten konzentriert und dadurch alle anderen massiv gestört habe. Das hat meine Mutter durch eine massive Ernährungsumstellung in den Griff bekommen. An der Uni bin ich nicht sonderlich aufgefallen und habe (leider) zu selten den Kontakt zu den Professoren gesucht. Wann und warum haben Sie sich für den Beruf entschieden, den Sie heute machen? Nach dem 2. Staatsexamen wollte ich eine Auszeit und habe 2003 eher zum Spaß den Hamburg City Beach Club gemacht. Durch eine Titelseite im Hamburger Abendblatt und den damaligen Jahrhundertsommer wurde das ein ziemlicher Erfolg. Dort an der Elbe haben Tim (Mälzer) und ich uns kennen gelernt und 2004 beschlossen, eine gemeinsame Gastronomie auf die Beine zu stellen. Wer waren Ihre wichtigsten Förderer? Meine Familie, allen voran meine Eltern. Auf wen hören Sie? Im Sinne von zuhören: auf jeden mit guten Argumenten. Im Sinne von gehorchen: niemandem einfach so. Was sind Eigenschaften, die Sie an Ihren Chefs bewundert haben? Außer in meinen Studentenjobs hatte ich (leider/glücklicherweise) nie Chefs. Was sollte man als Chef auf keinen Fall tun? Sich zu schade für die Arbeit sein, den Respekt vor einfacher Arbeit verlieren und glauben, dass man der Einzige sei, der weiß, wie „es“ zu laufen hat. Was sind die Prinzipien Ihres Führungsstils? Transparenz, Offenheit, Fairness, Lockerheit. Wie wichtig war/ist Ihnen Geld? Ziemlich wichtig bis zu dem Punkt, an dem die Bedürfnisse unseres Familienlebens möglichst sorgenfrei gedeckt sind. Und sehr hilfreich um ungewöhnliche Dinge und Projekte umsetzen zu können. Es ist für mich reines Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck. Was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern? Ehrlichkeit, Vertrauen, Loyalität, die Bereitschaft zu Veränderungen und eine positive Lebenseinstellung. Worauf achten Sie bei Bewerbungen? Auf den Charakter. Duzen oder siezen Sie? Duzen. Nicht krampfhaft, aber meistens. Was sind Ihre größten Stärken? Eher Allrounderqualitäten wie eine hohe Frustrationstoleranz, Analysefähigkeit, strategisches Denken und eine schnelle Auffassungsgabe, die mir alle dabei helfen, besondere, schöne Orte zu schaffen. Was sind Ihre größten Schwächen? Bin manchmal zu vertrauensselig, etwas konfliktscheu und halse mir zuviel auf. Welchen anderen Entscheider würden Sie gern näher kennenlernen? Was würden Sie ihn fragen? Da fällt mir jetzt gerade niemand ein. Wobei ich Olaf Scholz gern mal fragen würde, weshalb er nach dem unsäglichen G20 Gipfel nicht zurückgetreten ist. Was denken Sie über Betriebsräte? Haben in vielen Unternehmen sicherlich eine Berechtigung. Wann haben Sie zuletzt einen Fehler gemacht? Ich mache jeden Tag so einige Fehler. Welche Entscheidung hat Ihnen auf Ihrem Karriereweg geholfen? Einfach mal eine Strandbar machen - direkt nach Studium, Masterarbeit und Referendariat. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? Das ist schwer zu sagen, weil vieles von dem, was ich tue, mit spannenden Leuten zu tun hat, inspirierend ist, Spaß macht und sich daher nicht nach „Arbeit“ anfühlt. Aber es bleiben recht wenige Stunden übrig, an denen ich rein privat beschäftigt bin. Wie viele Stunden schlafen Sie (pro Nacht)? Zwischen sechs und acht Stunden. Wie gehen Sie mit Stress um? Mir helfen Bewegung an der frischen Luft, Yoga und das Spielen mit meinen Kindern. Wie kommunizieren Sie? Am liebsten direkt und persönlich. Leider sehr viel asynchron via Mail, Slack usw. Wieviel Zeit verbringen Sie an ihrem Schreibtisch? Zu wenig, da fast durchgehend Termine und Meetings anstehen. Ca. 15 Stunden/Woche. Wenn Sie anderen Menschen nur einen Rat für ihren beruflichen Werdegang geben dürften, welcher wäre das? Durchhalten, an sich glauben und das machen, was man wirklich wirklich will. Was unterscheidet den Menschen von dem Manager Rüther? Nichts. Als Unternehmer und Gründer (nicht „Manager“) bringe ich mich meist mit meiner vollen Persönlichkeit, meinen Ideen, Werten und Ansichten ein. Und zum Schluss: Was wollten Sie immer schon mal sagen? Helft der Gastronomie! Wir erwecken mit unseren Restaurants, Kneipen, Clubs und Imbissen ganze Viertel und sind Zuflucht, Treffpunkt, Wohnzimmer und Speisekammer. Dabei begleiten wir Menschen ihr ganzes Leben und kümmern uns um Geburtstage, Einschulungen, Hochzeiten und Trauerfeiern – und viele andere besondere Momente im Leben. Das wird uns von Jahr zu Jahr schwerer gemacht durch einen Regulierungswahn, dem bald nur noch große Gastrokonzerne standhalten können. Was nicht gerade förderlich ist für Vielfalt, Abwechslung und Weiterentwicklung der Gastronomie.