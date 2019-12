Güldane Altekrüger: "Aus Versehen Bestsellerautorin"

Hamburg. Kann man mit Brot und Kuchen abnehmen? Ja, und nicht nur das: Man kann damit auch eine unglaubliche Karriere machen. Die Hamburgerin Güldane Altekrüger hat zwei Bücher über das Thema geschrieben und ist damit, ohne Verlag, zu einer Bestseller-Autorin geworden, deren Leben jetzt sogar verfilmt werden könnte.

Wie man es ohne jede Vorerfahrung schafft, 250.000 Bücher zu verkaufen, auf Platz eins der Amazon-Bestsellerliste zu laden und warum man dabei sogar total chaotisch sein kann, erzählt Altekrüger in der neuen Folge von „Entscheider treffen Haider“. Das sagt Güldane Altekrüger über …

… ihr Übergewicht, ohne dass sie niemals Bestseller-Autorin geworden wäre:

„Ich habe mit 40 zwei Kinder hinter­einander bekommen, und habe ordentlich zugelegt. Die Kilos wieder los zu werden, war eine Katastrophe, dabei habe ich alles versucht. Alles war damit verbunden, dass ich verzichten musste, vor allem auf Brot und Kuchen. Das ging nicht. Ich habe die Weight-Watchers-App runtergeladen, was eine wirklich sehr gute Einführung in das gesunde Essen war. Und dann habe ich geguckt, wie ich Brot und Kuchen so backen kann, dass ich damit abnehme.

Die Rezepte habe ich in der Weight-Watchers-Community gepostet, und bekam dafür so viel Zuspruch, dass ich einen Account auf Instagram unter dem Namen Wölkchenbäckerei eröffnet habe. Ich hatte in kurzer zigtausende Follower, die mir vorgeschlagen haben, aus meinen Rezepten ein Buch zu machen. Da ich gerade in Elternzeit war und sowieso einen neuen Job suchte, passte das gut. Ich habe meine bisherige Arbeitsstelle bei der Staatsoper gekündigt.“

… die Entstehung ihres ersten Buches:

„Ich habe keinen Verlag angesprochen, denn ich dachte: Wer will dich schon nehmen, eine übergewichtige Hausfrau, die nichts mit backen zu tun hat, und noch nie ein Buch gemacht hat? Ich bin in eine Buchhandlung gegangen, habe mir die vielen Backbücher angesehen und festgestellt, dass es so etwas, was ich machen wollte, noch nicht gab. Und ich habe viele Buchhändler gefragt, was ich unternehmen muss, damit ein Kunde mein Buch bei ihnen bestellt. Und schließlich habe ich das Buch in zwei Monaten hergestellt, ganz allein: Ich habe die Rezepte zusammengestellt, Fotos gemacht und mir aus dem Internet ein Gestaltungsprogramm heruntergeladen. Nach zwei Monaten und vielen durchgearbeiteten Nächten war ich fertig.“

…Platz eins bei Amazon:

„Mein Mann und ich haben aus der Haushaltskasse 5000 Euro abgezweigt, davon haben wir die ersten 1000 Exemplare von „Abnehmen mit Brot und Kuchen“ bezahlt. Die wurden am 9. November 2018 nach Hause geliefert, und wir dachten, dass die Bücher jetzt drei Jahre bis uns im Keller stehen würden. Das war am Freitagabend. Am Sonntag habe ich dann bei Amazon ein Verkäuferkonto eröffnet, außerdem hatte ich auch eine eigene Homepage entwickelt. Dort konnte man das Buch bestellen, ich war glücklich und habe mich früh ins Bett gelegt, weil ich endlich mal wieder lange schlafen wollte.

Am nächsten Tag habe ich dann gegen Mittag mal geguckt, ob sich bei Amazon was getan hat. Und was sehe ich: Mein Buch ist ein Bestseller. Von allen Büchern, die man bei Amazon bestellen kann, war ich am ersten Tag auf Platz 26, sogar Michelle Obama stand hinter mir. Das konnte ich nicht fassen. Ich hatte vorher errechnet, dass ich 256 Bücher verkaufen muss, um die Kosten wieder reinzukriegen. Am Abend hatten wir dann 400 Bücher verkauft, ich war total happy – und dann fragte mein Mann: Sag mal, wie wollen wir die verschicken? Darüber hatten wir uns keine Gedanken gemacht, und jetzt war es zu spät: Wir haben die Bücher fast vier Monate lang selbst verpackt, erst dann haben wir jemanden gefunden, der das für uns übernommen hat.“

… die erste Auflage:

„Die ersten 1000 Exemplare waren nach zweieinhalb Tagen weg. Ich habe dann 5000 Stück nachbestellt, weil ich dachte, dass würde wenigstens bis Jahresende reichen. Und dann rief plötzlich die „Bild“-Zeitung an, die offensichtlich mit der Amazon-Bestsellerliste zusammenarbeitet, und meine Geschichte erschien auf einer Dreiviertelseite in der Bundesausgabe.

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die dritte Auflage bestellt, 10.000 Exemplare. Aber kaum war der Text erschienen, gingen die Bestellungen im Internet nach oben wie noch nie – und zum ersten Mal war ich bei Amazon auf Platz eins, insgesamt elf Wochen lang. Mein Mann und ich haben pro Nacht 400 Bücher verpackt, und waren wirklich am Limit. Wir haben in dieser Zeit nur vier Stunden geschlafen.“

… einen Zusammenbruch auf dem Höhepunkt:

„Am Tag nach dem Bericht in der „Bild“-Zeitung gingen 3000 Bestellungen bei Amazon ein. Und ich konnte nicht mehr. Ich bin blass geworden, habe angefangen zu zittern. Es war dieser riesige Berg, und ich wusste nicht, wie ich das alles liefern beziehungsweise packen soll. Ich fuhr sicherheitshalber ins Krankenhaus, wurde durchgecheckt und bekam den dringenden Rat, endlich mal zu schlafen. Das habe ich getan, und am nächsten Tag rief der erste Verlag an, der mir anbot, mein Buch zu übernehmen und sich um alles zu kümmern. Ich müsste nur ganz schnell einen Vertrag unterschreiben. Ich war so dankbar in dem Moment, weil ich so fertig war.

Aber mein Mann Markus hat damals gesagt: Das machen wir nicht. Wir haben es allein bis hierher geschafft und jetzt gründen wir einen eigenen Verlag. Das hat mir richtig einen Energieschub gegeben, am Ende hat auch Markus seinen Job gekündigt. Der ist jetzt bei mir angestellt, und wir arbeiten weiter von zu Hause aus. Beide Bücher sind in meiner acht Quadratmeter großen Küche entstanden.“

… Angebote von Verlagen:

„Ich glaube, es gibt keinen Verlag, der sich nicht bei mir gemeldet hat. Ich habe allen gesagt, dass wir uns treffen können, aber dass ich bei meiner Entscheidung bleibe, meine Bücher selbst heraus zu bringen. Ich möchte frei sein, dafür habe ich immer gekämpft. Und ich werde jetzt selbst andere Bücher verlegen, als erstes einen Bildband.“

… die Zahl der verkauften Bücher:

„Von dem ersten Buch haben wir 180.000 Bücher verkauft, für mich sind diese Zahlen unwirklich. Das zweite Buch ist am 14. Oktober erschienen, und war gleich wieder auf Platz eins bei Amazon. Im ersten Monat haben wir 70.000 Stück verkauft.“

… die Frage, ob sie nicht ein Buch über ihre Geschichte schreiben sollte, Titel: „Mit Abnehmen zur Millionärin“ oder „Aus Versehen Bestsellerautorin“:

„Darüber denke ich tatsächlich nach, weil mir so viele sagen, dass sie meine Geschichte hören wollen. Ach, ich gebe es zu: Ich sitze bereits dran. Es gibt sogar die Anfrage einer Drehbuchautorin, die einen Kinofilm über mich machen will. Wie gesagt: Es ist verrückt.