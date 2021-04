Kann Liebe krankmachen?

Hamburg. "All you need is love", singen die Beatles. Aber was, wenn Liebe verboten ist? Wenn Menschen ihre Gefühle unterdrücken und sich nicht trauen, sich zu outen? Über die Folgen spricht Gernot Langs. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin sowie Chefarzt an der Schön Klinik Bad Bramstedt.

Im Podcast redet er auch über den gesellschaftlichen Druck, dem Betroffene ausgesetzt sind und der manche zu fragwürdigen Behandlungen verleitet, zum Beispiel zur verbotenen Konversionstherapie für queere Menschen.