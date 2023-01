Kampf um Asow-Stahlwerk: Das hat ein Ukrainer dort erlebt

Essen. Danylo kämpft in Mariupol im Ukraine-Krieg. Er kämpft im Asow-Stahlwerk, wird schwer verletzt und kommt danach in Kriegsgefangenschaft. Seine Mutter Olga weiß lange nicht, wo ihr Sohn ist. Sie wird im Krieg selbst schwer verletzt und kommt in Deutschland in ein Krankenhaus. Es sind zwei Menschenleben, die der Krieg in der Ukraine für immer verändert hat.

In dieser Folge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ hören Sie davon, was Danylo erlebt hat. Sie hören aber auch, was dieser Krieg für seine ganze Familie bedeutet. Familienmitglieder werden auseinander gerissen und müssen sich mit ihren jeweiligen Problemen auseinandersetzen.

Die aktuelle Folge können Sie direkt hier im Player hören:

Ukraine-Krieg: Reporter Jan Jessen trifft in der Ukraine Betroffene

Jan Jessen ist Politikchef der Neuen Ruhr / Neuen Rhein Zeitung (NRZ) der FUNKE Mediengruppe in Essen. Er berichtet seit Jahren über die Konflikte in der Welt. Gemeinsam mit FUNKE-Fotograf Reto Klar hat er mehrfach die Ukraine besucht, unterstützt durch den ukrainischen Organisator und Journalisten Oleg Reshetniak und die Übersetzerin Dasha Sachkova.

FUNKE-Reporter Jan Jessen.

Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Jan Jessen hat in der Ukraine Menschen getroffen, die alles verloren haben: Freunde, Familie, ihr Zuhause. Im Podcast „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz. Mit Expertinnen und Experten ordnen wir die Geschichten ein, um sie besser zu verstehen.

Hier finden Sie die neuesten Podcast-Folgen in der Übersicht:

