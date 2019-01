Bürgerschaft debattiert über Schulfrieden und Mobilität

Hamburg. In der Bürgerschaft geht es heute in der aktuellen Stunde zuerst um den Schulfrieden, die Rückkehr zu G9 am Gymnasium und die Qualitätsverbesserungen an den Schulen. Angemeldet hat dieses Thema die CDU-Fraktion. Die Grünen haben das zweite Thema angemeldet: Taktverdichtung im ÖPNV, U5, neue Buslinien und mehr Radverkehr.

Weitere Themen der Sitzung sind unter anderen die geplante Schuldgeldbefreiung für Auszubildende in den Gesundheitsberufen, die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung, die Neuausrichtung der Bodenpolitik und eine umweltschonende Energieversorgung von Schiffen während der Liegezeit im Hafen.

( HA )

