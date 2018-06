Wohl perfekt: Marvin Ducksch wechselt zu Düsseldorf

Hamburg. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es der FC St. Pauli offiziell bestätigen wird: Stürmer Marvin Ducksch wechselt aller Voraussicht nach zum Bundesligisten Fortuna Düsseldorf.

Der in den vergangenen eineinhalb Jahren an Holstein Kiel verliehene Ducksch hat bei St. Pauli noch einen bis zum Sommer 2019 gültigen Vertrag. Doch der 24-Jährige verkündete schon vor einigen Wochen: „Ich werde auf jeden Fall nicht zu St. Pauli zurückkehren.“

Fest steht: Der Offensivspieler hat sich seit seinem Wechsel 2016 aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund nie wirklich wohlgefühlt in Hamburg. Erst in Kiel erhielt der beste Torschütze der vergangenen Zweitligasaison (18 Treffer) die Wertschätzung, die er sich auch vom FC St. Pauli gewünscht hätte.

Ducksch bereits einig mit Fortuna

Ducksch ist sich mit der Fortuna bereits einig. Allerdings konnte sich St. Pauli mit dem Erstliga-Aufsteiger auf keine akzeptable Ablösesumme einigen. Bis jetzt.

Offenbar haben die beiden Clubs nun doch eine Lösung im Vertragspoker gefunden. Ducksch soll für rund 1,5 Millionen Euro nach Düsseldorf wechseln. Und bei der Summe soll es nicht bleiben. Im Falle eines Klassenerhalts von Fortuna, bei der Qualifikation für die internationalen Plätze oder einem Weiterverkauf von Ducksch müssen die Rheinländer bis zu 1 Million Euro obendrauf packen.

Was auch für eine schnelle Einigung spricht: Schon am Sonntag steht für den FC St. Pauli mit dem Straßenfußballturnier am Hafenrand der erste Termin der neuen Saison auf dem Programm. Montag findet zudem das erste Mannschaftstraining statt. Die Zeit drängt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Marvin Ducksch in den nächsten Tagen in Hamburg auftauchen wird ...

( anb )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.