Hamburgs Finanzen: Der Ballast von morgen

Es dürfte einiges an Überwindung kosten, als Landes-Rechnungshof eine Neuverschuldung über sechs Milliarden Euro in drei Jahren als vertretbar einzustufen. Dass die Wächter über Hamburgs Finanzen es dennoch tun, ist auch der Einsicht geschuldet, dass derzeit niemand weiß, wie viel Geld es wirklich brauchen wird, um diese größte Krise der Nachkriegszeit zu überwinden. Letztlich hängt es daran, wie lange und in welcher Intensität uns Corona noch begleiten wird.

Zweifel an Zusammenhang zur Corona-Krise

Dass der Senat sich in seinem Kurs bestätigt sehen darf, sollte aber nicht den Blick für die kritischen Hinweise des Rechnungshofs verstellen. Bei einigen Maßnahmen, die über Notkredite oder Stabilisierungsprogramme finanziert werden, ist fraglich, wo der Zusammenhang zur Corona-Krise ist. So ist die denkmalgerechte Sanierung der historischen Polizeiwache „Oole Wach“ in Finkenwerder aus lokalpatriotischer Sicht sicher lohnenswert. Aber warum wird das mit 3,2 Millionen Euro aus dem kreditfinanzierten Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP) bezahlt?

Aus dem gleichen Topf kommen 90 Millionen Euro, um Dächer Hamburger Schulen mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten. Auch hier gilt: klimapolitisch lobenswert, aber was hat das mit Wirtschaftsstabilisierung zu tun? Stecken Baubranche und Installateure neuerdings in der Krise? Stattdessen erinnert man sich der unzähligen Klagen des Senats über die Probleme, zu bezahlbaren Preisen Handwerker zu finden.

Neue Schulden müssen ab 2025 wieder getilgt werden

Der Ansatz, im Zweifel lieber einen Euro mehr zu investieren, ist zwar nicht verkehrt. Aber der Senat sollte noch stärker im Blick haben, dass diese neuen Schulden ab 2025 wieder getilgt werden müssen, was den Spielraum der Stadt einengen wird. Und dann tut jeder Euro weh, den man zu viel aufgenommen hat.