Hamburg. Der Hafenkonzern Eurogate will mehrere Hundert Stellen abbauen. Die Ankündigung kam einerseits nicht überraschend. Bereits im Sommer hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es mehr als 80 Millionen Euro einsparen müsse. Andererseits könnte man fast glauben, es handele sich um eine Ente, haben die Hafenunternehmen doch erst in der vergangenen Woche erklärt, dass sie bei den Umschlagsmengen im Hamburger Hafen nach dem Corona-Einbruch wieder Licht am Ende des Tunnels sähen.

Dazu muss man verstehen, dass das Sparprogramm von Eurogate mit Corona nichts zu tun hat. Vielmehr ist es begründet mit dem wachsenden Wettbewerbsdruck durch die europäischen Seehäfen, dem sich der Hamburger Hafen beugen muss, will er im Konzert der Großen weiter mitspielen. Die Elbvertiefung hat einen Nachteil des Standorts Hamburg gemindert, aber gegen Preiskämpfe der Terminals untereinander hilft sie nicht.

Zwischen Hafenunternehmern und Gewerkschaften droht tiefgreifender Konflikt

Und dann sind da noch Digitalisierung und Automatisierung – Megaprozesse, die auf die Hafenfirmen einwirken. Die Unternehmen müssen sie vorantreiben, denn auch das ist Teil des Wettbewerbsdrucks in den europäischen Häfen. Effizienz und Schnelligkeit bei gleichzeitig sinkenden Kosten sind gefragt. Wer nicht mitmacht, wird von den Reedern links liegen gelassen.

Das kostet Arbeitsplätze. Da kann die Politik noch so wohlmeinende Worte über die „Mitnahme der Mitarbeiter bei der Transformation“ oder über Qualifizierungsangebote verlieren. Werden die Container von automatischen Fahrzeugen auf den Terminals bewegt, benötigt man kein Personal mehr.

Hier droht ein tiefgreifender Konflikt zwischen den Hafenunternehmern und den Gewerkschaften. Um ihn zu lösen, müssen beide Seiten zu Kompromissen bereit sein.