Respekt! Hamburger bewirken Gutes in der Coronakrise

Eine Krise bringt das Beste im Menschen zum Vorschein, heißt es, aber auch das Schlechteste. Wenn man genau hinguckt, dann bekommt man den Eindruck, dass in der Coronakrise das Gute eindeutig überwiegt.

Zahlreiche Portale sind in den vergangenen Wochen an den Start gegangenen, bei denen es darum geht, dass sich Menschen in der Stadt vernetzen – da tauschen sich Hamburger, die Hilfe benötigen, mit jenen aus, die Hilfe anbieten können. Wer kann Einkäufe übernehmen oder Botengänge? Wer weiß, wo man ein Fahrrad reparieren lassen kann oder wo man eine Tintenpatrone herbekommt, damit die Kinder ihre Schulaufgaben ausdrucken können? Immer findet sich jemand, der Rat weiß.

Etliche Hilfsangebote nehmen konkret die Schwachen unserer Gesellschaft in den Blick. Beispielsweise unsere Abendblatt-Hilfsaktion, die Lebensmittelgutscheine für Bedürftige zur Verfügung stellt. Unzählige Leser, Stiftungen und Unternehmen spenden dafür.

Hamburger in der Coronakrise bemerkenswert engagiert

Elisabeth Jessen ist stellvertretende Leiterin des Hamburg-Ressorts.

Foto: HA / Andreas Laible

Zu den besonders Hilfsbedürftigen gehören Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen. Sie bekommen derzeit kein Mittagessen in Kita oder Schule, und viele Eltern sind in der Krise nicht in der Lage, sie ausreichend zu versorgen. Deshalb sind Mutmacher wie die „Mittagsrakete“, die Kinder zu Hause mit Mahlzeiten versorgt, so wichtig.

Auch die großzügige Finanzhilfe von Reemtsma, die dafür sorgt, dass Obdachlose in Hotels untergebracht werden, verdient großen Respekt. Denn Menschen, die sich nicht in ihr Zuhause zurückziehen können und um deren Gesundheit es ohnehin nicht zum Besten steht, sind besonders gefährdet.

Es wärmt einem in diesen schwierigen Zeiten, in denen viele existenziell bedroht sind, die Seele, dass es vielen Hamburgern nicht gleichgültig ist, wie es anderen in der Stadt geht!