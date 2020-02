Die leere Gänsemarkt-Passage schadet der Stadt

1979 feierte der Investor die Eröffnung der Gänsemarkt-Passage mit einer Festbroschüre, die den Bau und den Platz in höchsten Tönen lobte und mit der Feststellung schloss: „Das Bild des Gänsemarktes unterlag einem ständigen Wechsel. Nicht alle Häuser waren für lange Zeit gebaut ... Der Umstand aber, dass Häuser mit wohlerhaltener Bausubstanz abgebrochen werden, um aus moderneren Gebäuden eine höhere Rendite erzielen zu können, ist ein beängstigendes Problem der Gegenwart.“

Matthias Iken ist stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblattes.

Foto: HA

Wie recht die Autoren damit hatten, wird gut 40 Jahre später deutlich. Die Passage, die zum „neuen Anziehungspunkt“ der City werden und ein „völlig neues Shopping-Gefühl“ verbreiten sollte, ist dem Untergang geweiht. Die Passage steckt in einer Todesspirale – immer mehr Leerstand senkt die Kundenfrequenzen und zwingt die verbliebenen Geschäftsleute zu Räumungsverkäufen, was die Tristesse verschlimmert. Den Investor, die Signa Holding des Österreichers René Benko, scheint das wenig zu stören – er will die Passage ohnehin abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Der Architektenwettbewerb läuft.

Warum wird eine Modernisierung der Gänsemarkt-Passage ausgeschlossen?

Zugleich stellt sich die Frage, wie die Stadt mit ihrem baulichen Erbe umgehen will – und ob Ex-und-hopp-Architektur in Zeiten der Klimakrise noch zeitgemäß ist. Warum wird eine Revitalisierung und Modernisierung ausgeschlossen? Die Gänsemarkt-Passage hat über Jahrzehnte bewiesen, dass sie funktionieren kann – als Abschluss des Passagenviertels und als fußläufige Verbindung zu den Colonnaden. Erst mit dem Verlust des Ankermieters im Untergeschoss begann das Siechtum.

Leerstand steckt an. Deshalb darf diese Tristesse im Herzen der Stadt kein Dauerzustand sein. Wer flaniert durch tote Passagen oder bummelt an blinden Schaufenstern entlang? Es wäre Zeit zu handeln. Aber im Sinne der Geschäftsleute, des Gänsemarktes – und des Architekturerbes der Stadt.