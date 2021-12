Glosse Weihnachtsgeschenke: Ho! Ho! Oh?

Santa Claus mal elefantös: Mit roter Mütze und Maske überbrachte dieser Dickhäuter Geschenke in einer Schule in Thailand – pünktlich.

Nicht überall kamen an den Festtagen die Geschenke rechtzeitig an: Bezüglich der Mobilität ging in Deutschland einiges schief.