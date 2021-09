Hamburger KRITIken Geht Merkel in die Verlängerung?

Würde Angela Merkel noch einmal antreten, würden die Deutschen sie wahrscheinlich wieder wählen. Denn tief in unserem Herzen sind wir konservative Gewohnheitstiere, nichts ist uns so wichtig wie Stabilität. In früheren Wahlkämpfen reichten die Versprechen „Keine Experimente“ oder „Sie kennen mich“ kreuzweise für Unterstützung.