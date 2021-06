Rückhalt in der katholischen Kirche ist selten geworden

In der kommenden Woche wird die erste von sechs katholischen Schulen in Hamburg endgültig abgewickelt – ein Fanal.

Hamburg. Es ist drei Jahre her, da scheiterte ein faszinierender Plan: Eine unorthodoxe Gruppe von engagierten Christen wollte in Hamburg die katholischen Schulen retten, die das seit seiner Gründung chronisch unterfinanzierte Erzbistum glaubte schließen zu müssen: Eine Genossenschaft sollte entstehen, welche die in der Stadt über alle Glaubensgrenzen hinweg geschätzten Schulen in eine gute Zukunft führen sollte. Denn das Erzbistum hatte im Januar 2018 für Kinder, Eltern, Lehrer und die Gemeinden völlig überraschend angekündigt, bis zu acht ihrer Schulen abwickeln zu wollen.