Das deutsche Drama in der Corona-Krise

Im internationalen Vergleich sterben in der Bundesrepublik inzwischen sehr viele Menschen an Corona. Warum?

Hamburg. Was denken wohl die so genannten Corona-Leugner heute über die Pandemie? Am Freitag waren deutschlandweit 1188 Todesfällen zu beklagen — bundesweit sind nun schon 38.795 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Wer dieses Virus noch immer für eine „normale Grippe“ hält, irrt. Corona ist eine tödliche Gefahr.

Ist damit aber alles zwangsläufig gut und richtig, was Kanzlerin und Ministerpräsidenten im Kampf gegen die Pandemie beschließen? Heiligt der Zweck alle Mittel? Zweifel müssen erlaubt sein. Die schlimmen Todeszahlen zeigen nicht nur die Gefahr von Sars-Covid-19, sondern auch das teilweise Scheitern der deutschen Politik. Inzwischen ist die Bundesrepublik an dem Punkt angekommen, den wir noch im Sommer hochmütig den Schweden vorwarfen: In der ersten Welle der Pandemie scheiterten die Skandinavier daran, Alten- und Pflegeheime zu schützen. von einem „tödlichen Sonderweg“ sprachen deutsche Medien, einem „Irrweg“, „Russisch Roulette“. Damals Mitte Mai, lag die Zahl der Corona-Toten in Schweden bei 34,6 pro 100.000 Einwohner. In Deutschland bei 9,5.

Deutschland ist seit November in einem Lockdown light gefangen

Und heute? Deutschland ist seit November in einem Lockdown light gefangen, der zuletzt im Dezember und dann im Januar verschärft wurde. Aber der ganz große Hammer scheint nicht mehr zu wirken: Unbeeindruckt stagnieren die Infektionszahlen bestenfalls. Die Todeszahlen aber steigen rasant – in der Kalenderwochen 52 und 53 starben in der Bundesrepublik zehn Menschen auf 100.000 Einwohner, zugleich haben sich 319 Bürger infiziert. Die Vergleichswerte in Schweden lassen aufhorchen: Dort erkrankten 785, die Todesrate indes lag nur bei einem Drittel, nämlich bei 3,3 Toten. Bis heute starben in Deutschland insgesamt 47 Menschen auf 100.000 Einwohner, in Schweden 90.

Noch im Sommer verglichen die Deutschen in ihrer moralischen Überlegenheit die Werte der Johns Hopkins-Universität, als handele es sich bei der Pandemie-Bekämpfung um eine olympische Sportart. Stolz verwiesen sie darauf, dass die Bundesrepublik weniger Tote und weniger Infizierte als die Nachbarn habe. Eine Hybris, die offenbar blind gemacht hat: Statt sich selbst zu feiern, hätte man einmal in die Staaten blicken können, in denen Corona erfolgreich bekämpft wird – etwa in Südostasien. Dort verhält sich die Gesellschaft rücksichtsvoller, dort ist man angesichts der tödlichen Bedrohung zu Datentracking bereit. Hierzulande ist schon jede Datenschutzdebatte ein Sakrileg – lieber sperrt man Schulen zu und verbietet Kindern, sich mit zwei Freunden zu treffen. Man muss kein Corona-Leugner sein, um diese Unwucht zu beklagen.

Die Infektionslage bleibt dynamisch

Der deutsche Vorsprung schwindet immer weiter; die Infektionslage bleibt dynamisch, die Kontaktbeschränkungen funktionieren schlechter als im April. Unter den großen Ländern liegt Deutschland bei der Sterblichkeit inzwischen sogar an der Spitze – gleichauf mit den USA, über die man sich so gern mokiert. Interessant: Mitte Dezember, als sich die jetzt Verstorbenen angesteckt haben dürften, verzeichneten die USA aber zweieinhalbmal mehr positive Tests als Deutschland. Aber wie reagieren wir? Mit weiteren Lockdown-Verschärfungen. „Wenn die Medizin nicht wirkt, müssen wir eben die Dosis erhöhen“, kommentierte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer in der „Welt“. Die zentrale Frage, wie wir Leben retten, diskutieren wir zu wenig. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts waren 88 Prozent der Toten älter als 70 Jahre. Dabei beträgt der Anteil dieser Gruppe an den Fällen nur 14 Prozent.

Die wichtigsten Corona-Themen im Überblick

Warum gelingt es nicht besser, Risikogruppen zu schützen? Etwa mit speziellen Einkaufszeiten oder verbilligte Taxifahrten für Senioren? Warum kommen noch immer bis zu 90 Prozent der Toten aus Alten- und Pflegeheimen? Weil offenbar das Virus zu leicht in die Einrichtungen hineingetragen wird. Palmer hatte dort in Tübingen schon im Sommer regelmäßige Testungen und kostenfreie FFP2-Masken für Senioren eingeführt – mit überzeugendem Ergebnis. Der Bund folgte erst im Dezember. Auch wenn weiterhin viele Medien artig das Krisenmanagement der Regierung beklatschen, fällt die Zwischenbilanz deutlich schlechter aus, als noch im Mai gedacht. Und abgerechnet wird erst am Schluss.