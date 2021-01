Europas Impfdesaster

Hinterher ist man immer schlauer – diese Lebensweisheit trifft auch auf die Pandemie zu. Die Corona-Krise stellt alle Handelnden immer wieder vor neue Herausforderungen. Der immense Druck, der auf allen Beteiligten ruht, provoziert zudem Fehler. Vieles von dem, was wir heute wissen, war noch vor wenigen Monaten unbekannt, unvorhersehbar, unentscheidbar.

Das bedeutet aber nicht, dass jede Entscheidung der Politik damit unkritisch kommentiert werden muss. Derzeit wird jede Beanstandung schnell als „Impf-Nationalismus“ diskreditiert, ein beliebtes Mittel, um Kritiker in die rechte Ecke zu stellen. Dabei geht es darum, sachlich die Fehler bei der Impfstoff­bestellung zu benennen. Auch wenn es ein beliebtes Mittel in der nationalen Politik ist, vom eigenen Fehlversagen abzulenken, indem man auf Brüssel verweist – dieses Mal ist diese Kritik nicht falsch.

Corona-Impfstoff: Schwere Fehler der EU

Die Europäische Union hat bei der Beschaffung des Impfstoffs schwere Fehler begangen. Das zeigt nicht nur die deutliche Kritik des deutschen Impfstoffpioniers Biontech. Es wurde zu wenig und zu spät geordert, und es wurde das falsche Vakzin bestellt. Zwar ist es richtig, dass die Politik im Sommer nicht wissen konnte, welcher Impfstoff als erster zugelassen wird und am besten wirkt. Aber schon damals lag Biontech in Führung.

Das Paul-Ehrlich-Institut genehmigte schon im April den Mainzern als erstem Unternehmen, seinen Impfstoff an Freiwilligen zu testen. Im Juli hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA Pfizer und Biontech ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zugestanden. Auch die Börse sah früh in Biontech einen Favoriten. Warum die EU damals indes auf andere Impfstoffe gesetzt hat und erst im November bei Biontech orderte, bleibt ein Rätsel. Mögliche finanzielle Erwägungen und nationale Eifersüchteleien mögen eine Erklärung sein, sind aber keine Entschuldigung. Angesichts eines 750-Milliarden-Corona-Wiederaufbauprogramms wirkt das finanzielle Argument zudem fast frech. Hinzu kommt das quälend langsame Zulassungsverfahren der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam, das Fragen aufwirft.

Ein kleines Wort fehlte...

Warum konnten viele andere Staaten auf derselben Datenbasis mitunter Wochen früher entscheiden, wo es doch jeden Tag um Leben und Tod geht? Natürlich war die Idee richtig, als EU gemeinsam zu entscheiden und Impfstoffe zusammen zu ordern. Gerade in Krisenzeiten kommt es auf Solidarität an. Aber dann muss die EU es auch mindestens so gut machen wie die nationalen Regierungen. Hier mehren sich die Zweifel. Viele (deutsche) Wähler hätten einen nationalen Alleingang dem europäischen Hindernislauf inzwischen vorgezogen. Das ist fatal.

Statt ausreichend Impfstoff gibt es aus Brüssel vor allem große Worte: Zum Impfstart sprach Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von einem „berührenden Moment der Einigkeit“, und die verantwortliche EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides lobte sich, die EU habe ihr Versprechen eingelöst, „Impfstoffe für alle Mitgliedstaaten zur selben Zeit“ bereitzustellen. Leider fehlte das kleine Wort „ausreichend“. Was von ihrem Versprechen zu halten ist, sieht man derweil in Großbritannien, den USA oder Israel. Dort war man nicht nur schneller in der Zulassung, sondern hat offenbar auch klüger geordert und die Impfungen besser vorbereitet.

Statt europäische Selbstgefälligkeit wäre Selbstkritik dringend geboten. Die großartige Idee von Europa benötigt auch eine großartige Umsetzung. Daran aber hapert es bislang. Wenn ausgerechnet die Briten in der Corana-Krise zeigen, wie es besser geht, wäre das für die Union am Ende so gefährlich wie der Brexit selbst.