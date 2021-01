FC St. Pauli: Hat sich Schultz zu viel zugemutet?

Hamburg. Wäre die Saison im Profifußball jetzt zu Ende, hätten sich beide Hamburger Clubs aus der Zweiten Liga verabschiedet – allerdings in verschiedene Richtungen. Während die Anhänger des HSV berechtigte Aufstiegshoffnungen hegen dürfen, droht dem FC St. Pauli der Abstieg in die Dritte Liga. Dabei erscheint die Gesamtkonstellation dramatischer als in manch einem Jahr zuvor, als es noch irgendwie gut gegangen ist. So plausibel es auch aus wirtschaftlichen Gründen gewesen sein mag, Verträge mit gestandenen Spielern wie Diamantakos, Sobota, Flum und Kalla nicht zu verlängern, so sehr fehlt es jetzt an der Fantasie, dass die jüngeren Akteure die nötige Mentalität und Abgebrühtheit für den Kampf um den Klassenerhalt besitzen. Vielmehr gibt es ein Führungsproblem.

Kapitän Christopher Avevor fällt monatelang aus, und keines der anderen Mitglieder des Mannschaftsrates hat den Stammplatz sicher.

Der langjährige Stammtorwart Robin Himmelmann, wurde am Wochenende von Trainer Timo Schultz sogar zum Sofasitzer im eigenen Heim degradiert. Womit das Thema Trainer im Raum steht. Elf sieglose Spiele in Folge und die spielerische Entwicklung werfen zwangsläufig Fragen auf. Hat sich Timo Schultz bei seiner ersten Station als Profitrainer zu viel zugemutet, als er die Mannschaft umkrempeln, viel vom „alten St. Pauli“ über Bord werfen und die Spielweise radikal auf Offensivfußball umpolen wollte? Daran hält er fest. Das mag konsequent sein, und doch haben abstiegsbedrohte Mannschaften sich nur selten

mit spielerischen Elementen retten können.

Dazu hat die Torwartentscheidung auch seine Position geschwächt. Obwohl Timo Schultz als Trainer mit St.-Pauli-Herz und -Verstand mehr Kredit bei Fans und Verantwortlichen genießt, wird er am Mittwoch einen Sieg beim Schlusslicht Würzburg brauchen, um nicht endgültig hinterfragt zu werden.