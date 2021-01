Schulstreit: Die Kritik an Rabe ist teilweise bizarr

Der Arbeitsplatz des Schulsenators gehört nicht zu den Stellen, die vergnügungssteuerpflichtig sind: Weil jeder einst selbst zur Schule gegangen ist, halten sich viele für natürliche Bildungsexperten. Viele Eltern wiederum neigen dazu, Fehlverhalten einzelner zu verallgemeinern und dem ganzen System anzulasten. Zugleich ist die Schulpolitik ein vermintes Gebiet, in dem Ideologen aller Couleur seit Jahrzehnten von großen Umwälzungen träumen. Es gehört zu den großen Leistungen des seit einem Jahrzehnt amtierenden Bildungssenators Ties Rabe, dass er die Schulpolitik entideologisiert und befriedet hat – und geräuscharm wie erfolgreich vorangebracht hat. Die stetigen Verbesserungen der Hamburger Schülerinnen und Schüler ist auch sein Verdienst.

Doch mit Corona erwischt es nun auch den langgedienten SPD-Politiker — er gerät ins Sperrfeuer der Kritik. Ein Teil trifft ihn nicht unberechtigt: Tatsächlich haben sich weder die Behörde noch die Schulen in der Vorbereitung auf die zweite Infektionswelle mit Ruhm bekleckert. Zurecht werden Fragen laut, warum die Zeit im Sommer nicht für eine umfangreiche Digitalisierung der Lehrangebote genutzt wurde. Und in der mitunter aufgeregten Debatte um die Gefahr des Präsenzunterrichts hat die Behörde nicht immer geschickt agiert.

Rabe: Werden alte Rechnungen beglichen?

Und doch drängt sich der Eindruck auf, dass manche Interessenverbände die Aufregung um Schulschließungen und Corona-Risiken nutzen, um alte Rechnungen zu begleichen. Einzelne GEW-Betriebsgruppen greifen Rabe jetzt scharf an und werfen ihm eine „fehlende Achtung der Leistung und der Gesundheit ihrer Mitarbeiter“ vor. Sie beklagen ihre „Wut über die Tatsache, dass wir seit fast zwanzig Jahren durch behördliche Entscheidungen dazu gezwungen sind, unsere eigentliche Aufgabe, die pädagogische Arbeit am Kind, zu vernachlässigen“.

Es wirkt schon bizarr, dass die GEW, die stets für Bildungsgerechtigkeit stritt, sich nun als bloße Lobbygruppe der Pädagogen entpuppt. Was wäre eigentlich, wenn die Kassiererinnen in den Supermärkten, die Rettungskräfte oder Krankenschwestern so argumentieren würden? Was ist aus den GEW-Idealen geworden? Die verheerenden Folgen der Schulschließungen gerade für bildungsferne und arme Familien spielen plötzlich keine Rolle mehr. Diese Kinder haben keine Lobby.

Schulschließung: Immense Kollateralschäden

Das zeigen auch die permanenten Rufe nach längeren und härteren Schließungen. Aber verfängt das gern gehörte Argument, lieber eine Woche länger zu schließen und dann später weniger Probleme zu haben? Mit genau dieser Strategie ist Deutschland seit Anfang November in einem Lockdown light und seit Mitte Dezember in einem verschärften Lockdown gefangen. Die zentrale Frage aber, wie sich Alten- und Pflegeheime besser schützen lassen, in denen das Gros der Toten zu beklagen ist, ist noch immer nicht hinreichend geklärt.

Stattdessen geht es wieder um die Schulen: Als gelte es, Lockdown-Weltmeister zu werden, sprechen manche Politiker schon von Schulschließungen im gesamten Januar. Es ist gut und richtig, dass Bürgermeister Peter Tschentscher und sein Schulsenator hier auf der Bremse stehen. Die Kollateralschäden von geschlossenen Kitas und Schulen sind immens: Neben den Bildungsverlusten leiden viele Familien, zahlreiche Eltern können nicht mehr zur Arbeit – und fehlen dann in der notwendigen Infrastruktur, in Krankenhäusern, Impfzentren, bei Polizei und Feuerwehr.

Tschentscher fordert Klarheit, auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen eine pauschale Schließung gefordert wird. Sie fehlen. Dann könnte man gegebenenfalls nach Regionen und Schularten individuelle Maßnahmen ergreifen. Das ist nicht zu viel verlangt in einer Pandemie, die ins zweite Jahr geht.