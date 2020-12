Traut man nur seinen Augen und Ohren, arbeitet der konsequenteste Kämpfer gegen Covid-19 in der bayerischen Staatskanzlei. Seitdem Corona erstmals in Deutschland auftauchte – es war im Landkreis Landsberg – präsentiert sich Ministerpräsident Markus Söder als handlungsstarker Landesvater. Er reagierte schneller als der Bund und setzte die Corona-Regeln noch etwas rabiater um. Er warnte, er mahnte und war überall: Oft an der Seite der Kanzlerin, gern mit blau-weißer Maske und ständig in den Talkshows der Republik, die dem Bundestag bei den Quoten längst den Rang abgelaufen haben – aber nicht bei der Tiefenschärfe der Debatte.

Am Sonntag saß der CSU-Chef wieder bei Millionen Deutschen im Wohnzimmer – als Gast bei Anne Will. Auch dort trat er in der geliebten Rolle als knallharter Politiker auf, dem die Kompromisssuche mit seinen Amtskollegen zu langsam, zu lasch, zu lästig ist. Indirekt sprach sich Söder in der Talkshow für eine Verlängerung und eine Vertiefung der Corona-Maßnahmen aus.

Das kommt an beim Wähler – Söders Beliebtheit ist dramatisch gewachsen. Noch im Februar lag Bayerns Ministerpräsident beim Ranking des ZDF-Politbarometers auf der Skala bei kümmer­lichen 0,1 – kaum eine Spitzenkraft war unbeliebter. Mit Corona aber sprang Söder im Mai mit dem Traumwert von 2,1 auf den zweiten Platz hinter der Kanzlerin – und liegt auch heute noch mit 1,5 auf einem guten vierten Rang.

Doch nicht immer passen die Werte mit der tatsächlichen Corona-Lage zusammen: Bayern ist nach Berlin und Sachsen der deutsche Problemfall. Die Inzidenz liegt mit 175 Infizierten pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche weit vor den norddeutschen Ländern. In Hamburg notiert dieser Wert bei 80. Bei den Todesfällen liegt Bayern noch vor dem größeren Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der in der Corona-Politik leiser und nachdenklicher war, profitiert davon allerdings nicht – seine Popularität ist in der Pandemie sogar gefallen.

Nun darf man R-Werte, Inzidenzen und Todesfälle sicher nicht als Ausweis guten oder schlechten Regierungshandelns deuten. Bayern hat mehrere Pro­bleme – das Land hat mit Österreich und Tschechien zwei Hotspots als Nachbarländer, es hat mit dem Flughafen und seiner Wirtschaft eine besondere internationale Ausrichtung und auch eine andere Kultur: Das Bussi-Bussi der Bajuwaren war den protestantischen Norddeutschen stets fremd. Der Hanseat, der traditionell Abstand hält, profitiert von seiner spröden Leitkultur. Und doch kann man die Zahlen nicht ignorieren: Offenbar verfängt die Strategie des ewigen Mahnens und Warnens und der radikalen Maßnahmen nicht langfristig. „Wer in der Öffentlichkeit Kegel schiebt, muss sich gefallen lassen, dass seine Treffer gezählt werden“, wusste schon Kurt Tucholsky. Die Zahlen zumindest deuten darauf hin, dass die Bayern ihrem Ministerpräsidenten nicht folgen.

Wie es anders gehen kann, zeigen die Norddeutschen. Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) etwa könnten sich einiges auf die Hamburger Zahlen einbilden, die im Vergleich der Großstädte positiv herausstechen. Auch Laschet darf ruhig häufiger gehört werden. Er warnte in der „Rheinischen Post“ vor einer Überforderung des Landes. Noch ein weiteres Jahr wie dieses hielten Gesellschaft und Wirtschaft nicht durch. Ab dem Jahreswechsel müssten kluge Konzepte langfristige Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie ermöglichen.

Es wäre ein Gewinn für alle, weniger den Lautsprechern zu folgen und mehr den nachdenklichen Politikern.