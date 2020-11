Hamburg. Neu ist dieses Phänomen ja leider nicht. Bei Videoschalten darf man – seit Monaten schon und schlimmstenfalls mehrmals täglich – Image-Accessoires besichtigen, die sich TOTAL zufällig in den Bildausschnitt verirrt haben. Und es hört und hört nicht auf. Im Gegenteil.

Fuchsschwänze fürs Zoom-Ego

Garantiert gibt es etliche durchblondierte Eppendorfer Innenausstatterinnen, die sich für stattliche Honorare aufs standesgemäße Aufhübschen von Designer-Schrankwänden für Videokonferenzen spezialisiert haben. Das ganz gute Buch, lieber gleich mehrere davon und alle perfekt ausgeleuchtet. Wer kann und hat: selbst geschrieben geht auch.

Daneben dieses supersuperrührende Familienfoto, auf dem alle eingewickelt in stubenreine Golden-Retriever-Welpen, mit Idealgewicht und Prädikats-Examen um den Hals in einer Hängematte auf der bar bezahlten Karibikinsel herumschaukeln. Hier und da noch ein Bundesverdienstkreuz, lässig abgelegt – und fertig ist die Theaterkulisse. Schreibtischhintergründe waren mal nur die Sonnenuntergangsfotos auf dem eigenen Monitor – seit März sind sie Fuchsschwänze fürs Zoom-Ego.

Letzte Rettung: die Kamera ausschalten

Tappt man tatsächlich in die Falle, etwas Anerkennendes dazu zu sagen, hui, schöne Plattensammlung, tolle Eierlikör-Schwenker-Kollektion oder so, ist die einzig erlaubte Antwort etwas Ähnliches wie früher der Spruch „Ach, dieser alte Fetzen ...? Den hab ich doch schon ewig ...“ Kein Wunder also und vollste Verehrung dafür, dass die Schauspielerin Katja Riemann kürzlich ganz gegen ihre Art loszeterte: „Ich kann keine Leute mehr sehen, die vor Bücherwänden ihrer Wohnungen sitzen und irgendetwas versuchen zu gestalten.“ Letzte Rettung: die Kamera ausschalten und dem Internetanbieter die Schuld geben.