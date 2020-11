Hamburg. Eigentlich ist Christoph Fenske seit gut einem Jahr stolzer Sportfachmann beim SC Poppenbüttel. Im Moment aber hat er auch viele andere Aufgaben. Etwa als Einkäufer für die hilfsbedürftigen Männer und Frauen im Viertel. „Mir macht das unheimlichen Spaß“, sagt Fenske. „Vor allem der Kontakt zu den netten Menschen.“ Natürlich gibt der 24-Jährige auch weiter seine Kurse, gerade allerdings fast alle nur online. „Geht ja leider nicht anders.“

Das Fußballtraining für die Kleinen fällt jetzt sogar erst einmal ganz weg. Genauso wie sein eigenes Training im Fitnessstudio nach der Arbeit. „Das fehlt mir als Ausgleich sehr“, sagt Fenske, der seit seinem 16. Lebensjahr beinahe jeden Tag dort mindestens eine Stunde verbringt. Nun hofft er darauf, dass der zweite Lockdown nicht ganz so lange dauert, damit er endlich wieder an die Geräte kann. „Ich vermisse aber auch alle meine Kursteilnehmer“, sagt der engagierte junge Mann. „Ohne sie die Übungen zu machen bringt nur halb so viel Spaß.“