Prof. Drosten und die seltsame Frage im September

Hamburg. Eher zufällig traf ich Professor Drosten. Es war September, jene märchenhaft sonnige Zeit, als Kongresse möglich waren und das Virus fern schien. Drosten sollte einen Preis verliehen bekommen. Ich lungerte hinter der Bühne. Wir tranken ein stilles Wasser, machten ein Selfie. Auf der Bühne erklärte der Nationalvirologe dann seelenruhig, was auf uns zukommt: „Die Zahlen werden deutlich höher gehen“, sagte er. Ich lächelte. Wird schon nicht so wild. „Die größte Herausforderung wird die Kommunikation“, sagte er. Ich dachte: Wir haben’s doch verstanden. Drosten: „Neue Infektionen vor allem im Privatleben.“ Niemals, dachte ich, wir machen doch alle artig AHA. Schließlich fragte Drosten noch nach „dem richtigen Zeitpunkt, wo man bremsen muss“. Ich wusste zunächst gar nicht, was er meinte.

Christian Drosten hat eine grausam präzise Prognose gemacht Damals war ich sicher, dass wir über Weihnachten wegfahren würden, und belächelte den Professor, der von Berufs wegen ein bisschen Angst verbreitet. Leider nicht. Christian Drosten hat eine grausam präzise Prognose gemacht. Ich kenne wenige Journalisten, deren Vorhersagen sechs Wochen halten. Dieses Virus ist in seiner Biestigkeit offenbar gut zu berechnen. „Wir werden einander viel verzeihen müssen“ – dieser Satz von Gesundheitsminister Spahn hatte im April­ etwas Prophetisches. Tatsache ist auch: In Ländern, wo zu spät oder kaum gebremst wird, wo medizinisches Personal verheizt und Schwache geopfert werden, dort wird man sich noch deutlich mehr verzeihen müssen. Drosten hat damals an den Fingern die Monate abgezählt, in denen sich das Land seines Erachtens zu viel mit interner Keilerei und zu wenig mit Plänen für den Herbst beschäftigt hat: Mai, Juni, Juli, August. Warum Deutschland dennoch vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sei?, wurde Drosten noch gefragt: Weil im Vergleich zu anderen Ländern früh und entschlossen gehandelt wurde, antwortete der Professor. Wer nicht gut verlangsamen kann, muss eben zur Notbremse greifen.