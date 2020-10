Verkehrte Welt bei Hapag-Lloyd

Die Handelsschifffahrt ist eine verkehrte Welt. Während die meisten Wirtschaftszweige durch die Corona-Pandemie in eine Rezession gestürzt sind und Betriebe um ihre Existenz kämpfen, machen die Linienreedereien derzeit glänzende Gewinne. Nach dem Branchenprimus Maersk aus Dänemark hat nun auch Hamburgs Traditionsreederei Hapag-Lloyd nach einem guten dritten Quartal ihre Prognose deutlich erhöht.

Die Linienreeder verdienen vor allem daran, dass sie – wieder ein Zeichen für verkehrte Welt – infolge des wegen Corona eingebrochenen Transportaufkommens Fahrten ausgesetzt und Schiffe aus dem Betrieb genommen haben. Dabei sparen sie zum einen Kosten. Zum anderen können sie aufgrund der künstlich verknappten Transportkapazitäten die Preise, also die Frachtraten, erhöhen.

Tramp-Reeder leiden unter Corona-Krise

Nicht alle in der maritimen Branche können sich darüber freuen. Da sind einerseits die sogenannten Tramp-Reeder, die selber keine Liniendienste bedienen, sondern ihre Schiffe nur verleihen. Sie leiden darunter, dass die großen Betreiber ihre Charter ausgesetzt und Schiffe zurückgegeben haben. Dann sind da die Verlader und Spediteure, die wegen der höheren Frachtraten an die Reeder mehr Geld bezahlen müssen. Schließlich geben auch die Spediteure die Transportaufschläge an die Gesamtkosten weiter. Und so sind es am Ende wir Konsumenten, die den Reedereien so hohe Gewinne bescheren.

Freuen kann sich daran übrigens die Stadt. Hamburg ist nämlich mit knapp 14 Prozent an Hapag-Lloyd beteiligt und kann auf eine schöne Dividendenzahlung hoffen. Diese benötigt die Stadt auch bitter. Denn ihre vielfältigen Corona-Hilfen haben ein tiefes Loch in den Haushalt gerissen. So kann man den Gewinn von Hapag-Lloyd gut oder schlecht finden. Verkehrte Welt.