Hamburg. Wer zum Teufel ist Alice? Das fragen sich ja nicht nur die Jungs von Smokie seit fast 50 Jahren, sondern auch alle, die deren Riesenhit „Living Next Door To Alice“ regelmäßig zu Hause mitgrölen. Nun wird aber nach einem neuen Phantom gefahndet: Wer ist eigentlich Jürgen? Nein, nicht Kloppo oder Klinsi. Es geht auch nicht um den legendären „Mister Dosenpfand“ Trittin oder um den „König von Mallorca“, der ja coronabedingt ohnehin in Dülmen-Rorup im Exil lebt und da ein Bett im Kornfeld gefunden hat.

Nein, es handelt sich um eine aktuelle Ring-Inszenierung, deren Handlungsstrang ähnlich komplex ist wie jener bei Wagner. Dreh- und Angelpunkt ist, wie es viel häufiger sein sollte, unser schönes Hamburg. Also Harburg. Dort wurde nach einem Einbruch ein Goldring mit der Gravur „Jürgen“ entdeckt. Die Opfer, die das Schmuckstück fanden, und auch die Polizisten vermuten, dass die Einbrecher den Ring woanders gestohlen haben könnten und ihn dann beim Raubzug durch das Harburger Häuschen verloren.

Es kommen ein paar Tausende infrage

Nun hat sich bereits ein Jürgen aus Nordrhein-Westfalen gemeldet – in der Hoffnung, es handele sich um den einst im Urlaub verschütt gegangenen Ehering seiner Frau. Interessant, dass die Frau selbst nicht nachfasst, aber das ist eine andere Geschichte … Jedenfalls stimmte das eingravierte Datum nicht. Es passte auch nicht auf Jürgen aus Baden-Württemberg, der sich ebenfalls meldete.

Nun kommen ja nur noch ein paar Tausende infrage, denn zwischen 1930 und 1960 war diese abgewandelte Form des Namens Georg ohne Unterbrechung unter den Top Ten der beliebtesten Jungennamen. Sonst ist es halt ein Fall für von der Lippe, Jürgen. Fragte der nicht einst: Gold, ähm, Geld oder Liebe?