Hamburg. Diese Tat hätte nicht geschehen dürfen. Dass ein jüdischer Student 75 Jahre nach Auschwitz in unmittelbarer Nähe der Synagoge an der Hohen Weide brutal niedergeschlagen und schwer verletzt wird, ist beschämend – für uns alle. Weil das Opfer geistesgegenwärtig wegrannte und der Täter schnell überwältigt werden konnte, wurde noch Schlimmeres verhindert.

Es ist die zweite antisemitische Attacke auf einer Hamburger Straße innerhalb von gut einem Jahr. Damals wurde Landesrabbiner Shlomo Bistrit­zky auf dem Rathausmarkt angespuckt. Der Zeitpunkt jetzt fast genau ein Jahr nach dem Terroranschlag von Halle und inmitten des jüdischen Laubhüttenfestes wirkt zusätzlich beklemmend.

Antisemitischer Anschlag: Hamburg muss Konsequenzen ziehen

Zwei Konsequenzen sind aus dem Anschlag zu ziehen: Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz jüdischer Mitbürger müssen noch einmal intensiviert werden. Nicht nur die jüdischen Einrichtungen müssen geschützt werden, sondern auch der Weg dorthin muss für jeden Besucher gefahrlos sein.

Die zweite Konsequenz ist grundsätzlicher Natur: Der Kampf gegen Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, der nun mit neuer Entschlossenheit und Dringlichkeit fort­gesetzt werden muss. Das beginnt im Kleinen mit klarem Widerspruch, wenn im Alltagsgespräch antisemitische Klischees verbreitet werden.

Antisemitismus-Beauftragter in Hamburg nötiger denn je

Es bleibt richtig, jüdisches Leben in Hamburg sichtbarer zu machen. Dazu würde der Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge einen zentralen Beitrag leisten. Nach dem Anschlag von Halle beschlossen Senat und Bürgerschaft auch, einen Antisemitismus-Beauftragten zu ernennen. Anders als in anderen Ländern gibt es ihn in Hamburg immer noch nicht.

Aber er ist nötiger denn je.