Hamburg. Der 29 Jahre alte Deutsche mit kasachischen Wurzeln, der dringend tatverdächtig ist, am Sonntag einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge angegriffen und schwer verletzt zu haben, wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Nach Abendblatt-Informationen wurden in der Wohnung von Grigoriy K. medizinische Unterlagen gefunden, aus denen hervorgeht, dass er an Schizophrenie erkrankt ist. Am Montagnachmittag wurde ein Unterbringungsbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen.